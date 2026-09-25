Минниханов выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью военных на Каспии

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных сил республики во время учений в Мангистауской области.

«Разделяем скорбь родных и близких погибших, а также всего казахстанского народа в этот трудный день. В Республике Татарстан глубоко переживают произошедшую трагедию», – говорится в телеграмме.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – добавил Минниханов.