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Общество 25 сентября 2026 11:49

Минниханов выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью военных на Каспии

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Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных сил республики во время учений в Мангистауской области.

«Разделяем скорбь родных и близких погибших, а также всего казахстанского народа в этот трудный день. В Республике Татарстан глубоко переживают произошедшую трагедию», – говорится в телеграмме.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – добавил Минниханов.

#Рустам Минниханов #Касым-Жомарт Токаев #Казахстан #соболезнования
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