Токаев: Российские миротворцы сыграли важную роль в устрашении террористов

Во время массовых беспорядков, которые прошли в январе в Казахстане, миротворцы из России сыграли важную роль. Они помогли обеспечить безопасность тыла, сохранность стратегических объектов и устрашение террористов. Такое мнение сегодня на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным высказал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан», — цитирует РИА Новости Токаева.

Несанкционированные митинги начались в ряде районов Казахстана в январе и были связаны со значительным повышением цен на газ. Впоследствии митинги из экономических переросли в политические, в некоторых городах начались беспорядки. На территории страны начал действовать режим ЧП.

Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В страну были направлены миротворцы организации, в том числе из России. Впоследствии Президент РФ Владимир Путин заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, справившись со своей задачей четко и слажено.

На сегодняшней встрече в Кремле Путин заметил, что Россия как одна из стран ОДКБ подставила плечо Казахстану.