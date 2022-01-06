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Ру Тат
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Политика
6 января 2022  09:50

Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам страны. На должность был назначен Асет Иргалиев, который ранее возглавлял Министерство национальной экономики. Соответствующий документ появился на сайте казахского лидера.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Напомним, что с начала года в стране продолжаются несанкционированные митинги, вызванные двукратным ростом цен на сжиженный газ. Несмотря на то, что глава государства отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер, количество протестных акций не уменьшилось. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

#казахстан #несанкционированные митинги #отставка правительства
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