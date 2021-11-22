Тимур Сулейманов посетил новую крытую часть экстрим-парка «Урам»

Сегодня открылась для общего пользования крытая часть экстрим-парка «Урам» в Казани. Его посетил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Теперь „Урам“ — это не только экстрим-парк, создающий условия для самореализации молодежи в теплое время года, но и почти 8 тыс. квадратных метров под крышей, которые позволяют заниматься любимыми видами спорта в течение всего года», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что экстрим-парк станет центром развития уличной культуры в Татарстане и стране в целом, а также современным, профессиональным, многопрофильным и востребованным у молодежи пространством.

На декабрь здесь запланирована богатая программа. В частности, во время фестиваля «Урам» состоится торжественное открытие новой зоны.

Более подробно о том, что есть в новой части экстрим-парка, читайте в материале ИА «Татар-информ».