Первый в мире боул под крышей и лучший эйр-парк: какой будет крытая часть парка «Урам»

Вторая часть экстрим-парка уже получила акт о вводе в эксплуатацию. О том, что будет находиться внутри и почему ему нет аналогов в мире - в материале ИА "Татар-информ".

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

По новому объекту для журналистов провели полноценную экскурсию министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и директор Legato Sports Architecture, компании, которая занималась строительством всего парка, Мария Зельтен.

"Самое "Инстаграммное" место в городе"

На входе в здание расположен ресепшн, по которому понятно, какая цветовая гамма превалирует в здании экстрим парка. Это естественный цвет металла и "вольт", оттенок зелёного, который говорит об открытости этого места.

"В основе архитектурной концепции лежит переосмысление уже всем знакомых материалов: бетон и металл. Цвет "Вольт" используется как цвет инстинктивной навигации. Когда человек видит что- то такого цвета, он понимает, что его приглашают, а внутри есть нечто интересное и функциональное", - отметила Мария Зельтен.

Первой комнатой во время экскурсии стал амфитеатр, который будет предназначен для проведения различных мероприятий от фестивалей до лекций и танцевальных соревнований. Помещение оборудовано музыкальной аппаратурой и специальными трибунами, которые при необходимости могут превратиться в сцену.

"Это помещение подчеркивает, что экстрим-парк - это не только спортивный объект, но и общественное пространство. Для нас важно, чтобы у сообщества был дом, где они могли бы проводить много времени и организовывать свои мероприятия. Здесь будет своеобразный лекторий, где можно будет проводить все, что интересует наше уличное сообщество. Мы ещё сами до конца не можем представить, насколько он будет востребован у молодежи, появление такого помещения здесь было их предложением", - сказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Для этого зала ещё будет докупаться оборудование. На сегодняшний день невозможно точно сказать, что именно понадобится в такого рода помещении, потому что такой проект реализуется в стране впервые, добавил министр.

"Хочу обратить внимание на дизайн помещения. Мы уверены, что это будет самое "инстаграммное" место в городе. Здесь есть специальные люстры, созданные специально для "Урама" и огромное зеркало", - сообщила Мария Зельтен.

Первый в мире бетонный боул под крышей в России

Одним из принципиальных решений во время проектирования крытой части было наличие внутри бетонного боула для скейтбордов, чтобы спортсмены могли тренироваться круглый год. Но для того, чтобы туда попасть, нужно будет заполнить анкету и доказать свое мастерство, потому что это довольно травмоопасное место.

"Для нас безопасность - это очень важно. Сейчас мы набираем специальных людей, которые будут за это отвечать. В этот зал будет отдельная система допуска, потому что не каждый сможет здесь заниматься. Спортсмен должен будет заполнить специальный документ, где он укажет, что осознает свой уровень подготовки. Это высокотравматичный вид спорта, поэтому человек должен быть готов нести ответственность за самого себя", - сказал Фаттахов.

В проектировании боула поучаствовали Василий Борисенко, легенда BMX в России, и американец Джон Магнуссон, который известен всему сообществу экстримального спорта в мире, добавила Мария Зельтен.

Одновременно комфортно тренироваться в крытом боуле смогут порядка 30 человек одновременно, но при этом, учитывая, что он рассчитан, по большей части, для полупрофессионалов и профессионалов, то чрезмерной нагруженности не будет.

"Фанерное море"

Следующим и крупнейшим помещением во время экскурсии стала тренировочная площадка, которую строители и проектировщики прозвали "Фанерное море". Оно разделено на три части: первая зона оборудована специальными ямами с параллоновыми кубиками, куда приземляются спортсмены после трюков, зона с мягким покрытием, где можно их отрабатывать и твердая зона, где трюки можно исполнять уже полноценно. Отдельно оборудована детская зона.

"Такого комплексного подхода по возрастному и профессиональному признаку нет в России больше нигде. Особенно важно, что ребята, которые строят объект, сами занимаются экстримальными видами спорта, поэтому они максимально погружены во все процессы", - заявил Фаттахов.

Отдельно специально оборудована детская зона, где созданы менее амплитудные фигуры.

Над тренировочной площадкой пока пустая зона, где хотят сделать детскую площадку со скайпарком и другими активностями.

Танцевальный зал и комната музыки.

Кроме спортивных помещений в крытом здании экстрим-парка "Урам" созданы насколько специальных комнат для других уличных направлений. В частности, танцевальный зал со специальным покрытием для современных направлений.

"В танцевальном зале будет своя программная сетка. Блок уличных танцев очень популярен среди молодежи. Мы хотим дать палитру возможностей для молодых танцоров в Казани, Татарстана и всей России", - отметил Дамир Фаттахов.

В зале предусмотрены высокие потолки и постелен специальный линолеум, на котором настояли сами танцоры.

Ещё одно помещение отведено под центр современной музыки. Пока оно остаётся пустым, но молодежь может сама предложить оборудовать его как ей нужно.

"В ноябре точно будет массово открыто"

Кроме спортивных и общественных залов, в здании есть и другие помещения, такие как медпункт, души, туалеты и раздевалки. Всего предусмотрено около 200 мест. Но это число может увеличиться или уменьшиться в зависимости от востребованности. Пока в парке спортсмены тестируют все спортивные объекты для того, чтобы определить, что ещё нужно добавить или убрать. Но при этом, по убеждению спортсменов, такого уровня экстрим-парка нет нигде в мире.

"Это просто космос. Глаза разбегаются, невероятный уровень. Я много ездил по всему миру в поисках лучших мест для тренировок, а в итоге нашел его у себя дома, в Татарстане", - отметил член Олимпийской сборной России по BMX и участник Олимпиады в Токио Ирек Ризаев.

Тестовые мероприятия продлятся около двух месяцев, и к ноябрю экстрим-парк будет открыт к общественному пользованию, поделился министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

"Мы этой осенью уже точно массово запустим объект, не позже ноября. У нас есть два месяца для того, чтобы уточнить все аспекты", - сказал он.

При этом он сообщил, что на постройку и проектирование крытой части парка ушло около года, а инвестировано в проект около 750 миллионов рублей.