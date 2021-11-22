В Казани заработала крытая часть экстрим-парка «Урам»

Сегодня в Казани состоялось открытие крытого комплекса в экстрим-парке «Урам». Главный тренер экстрим-парка Джамиль Ахметзянов на странице парка в соцсети Instagram поприветствовал молодежь по всей стране и поздравил всех с открытием молодежного центра.

«„Урам“ создан для разной молодежи со всей страны и имеет все необходимые ресурсы для выполнения этой задачи», — подчеркнул Ахметзянов на видео, посвященном открытию спортивного комплекса.

На двух этажах спортивного комплекса площадью 7,9 тыс. кв. метров расположены четыре экстрим-зоны: эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом. Кроме того, в здании есть центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе и зона для отдыха.

«Это не только экстрим-парк под крышей, куда, несмотря на погоду, могут приходить все любители экстремального спорта, но и молодежный центр с большим количеством общественных пространств», — объяснил руководитель спортивного отдела экстрим-парка «Урам» Павел Елсуков.

Из-за повышенной травмоопасности в здании оборудован полноценный медпункт с кабинетом врача и перевязочной. В раздевалках можно увидеть удобные душевые, шкафчики в раздевалках оборудованы электронными замками. Кроме того, в скором времени здесь будет организована школа экстремального спорта.

Уличная часть казанского экстрим-парка «Урам» открылась в конце лета 2020 года, она стала самой большой среди экстрим-парков России. Общественное пространство площадью 4,2 гектара расположено в центре города около основания моста Миллениум. Это первое из 12 общественных пространств, которые будут созданы к 2030 году в рамках Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки.