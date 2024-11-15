Тимур Нагуманов ушел с поста главы Альметьевского района РТ

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Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов сложил полномочия. Депутаты проголосовали за его отставку на 46-й внеочередной сессии районного Совета. Участие в сессии принял руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Мною внесено заявление о досрочном прекращении полномочий главы района. Также разрешите проинформировать вас о кадровых изменениях в составе исполнительного комитета распоряжением исполкома. На основании личного заявления на должность первого заместителя руководителя исполкома Альметьевского района назначена Хабутдинова Гюзель Мударисовна», — сообщил Нагуманов.

Тимур Нагуманов возглавлял муниципальное образование с 2019 года.

Альметьевский район считается одним из самых сильных и бюджетообразующих в Татарстане. Это центр нефтедобычи республики, помимо «Татнефти» здесь работают малые нефтяные компании.

По итогам прошлого года Альметьевский район находился на третьем месте в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан.

На долю района приходится более 30% промышленного производства республики. Объем отгруженных товаров, работ и услуг местных предприятий по итогам 2023 года составил 1,6 трлн рублей, это первое место в регионе. Удерживает район и лидирующие позиции по объему валового территориального продукта (ВТП). Валовой территориальный продукт в 2023 году составил 651,4 млрд рублей.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, среднемесячная заработная плата жителей Альметьевского района Татарстана на 1 сентября достигла почти 92 тыс. рублей, превысив уровень аналогичного периода предыдущего года на 16,5%. В 2023-м безработица составила 0,13%. Это рекордно низкий уровень за последние десять лет.

В интервью «Татар-информу» Нагуманов подчеркивал, что Альметьевск отличается «суперкачеством жизни». Здесь есть рабочие места, поэтому, по его словам, абсолютно каждый специалист будет востребован. Также в нефтеграде строится современное жилье, большое внимание уделяется общественным пространствам.