Тимур Нагуманов: «В Альметьевск переезжают из Башкортостана, Самары, Нового Уренгоя»

Как в Альметьевске борются с пандемией, о приросте населения, новых амбициозных проектах и почему люди едут жить в город нефтяников, в рамках проекта «12-й этаж» в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов.

Тимур Нагуманов: «Последние 10 лет Альметьевск прирастает на 1% — это очень хорошая цифра по сравнению со многими другими малыми и средними городами России»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В планах привить 80% альметьевцев

— Тимур Дмитриевич, на днях во время прямого эфира вы рассказали, что в Альметьевске и Альметьевском районе привито более 66 тысяч жителей. Сколько это процентов от общего числа и как вам удалось достичь этих показателей?

— Если говорить о плане вакцинации, который мы сами для себя ставили, то мы уже близки к его достижению: 66 тысяч — это близко к половине от всего взрослого населения, проживающего в городе и районе. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60% — есть практика, что при достижении этих цифр вирусное заболевание перестает быть столь опасным и пандемия прекращается.

В районе по вакцинации была организована системная работа. Когда началась прививочная кампания, мы с нашими крупными промышленными предприятиями и трудовыми коллективами начали проводить работу по разъяснению необходимости вакцинации. Самое главное — это совместно объединенная коллективная работа, которая идет без принуждения, добровольно.

Однако в начале вакцинации мы столкнулись с тем, что многие не понимали, для чего нужна прививка, для многих это было чем-то новым, все этого боялись. Вот те же самые наши педагоги и учителя, хотя они вроде постоянно находятся на контакте с детьми и со взрослыми населением, и они, к сожалению, тоже болели в большом количестве.

Многие люди относились с недоверием к вакцинации, однако видя, что люди рядом прививаются, на примере своих друзей и знакомых коллег начинали понимать, что на самом деле ничего страшного в этом нет. Могу сказать на своем примере: я один из первых в районе и, наверное, в республике привился в декабре, а второй компонент вакцины поставил 11 января.

«В районе по вакцинации была организована системная работа» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Срабатывает некий кумулятивный эффект: чем больше людей привито, тем больше людей начинает следовать этому примеру. Мы это понимали и сделали пункты вакцинации максимально доступными.

К сожалению, прививка от коронавируса требует особых условий хранения, то есть ее нельзя делать на улице, в любой момент разворачивая пункт вакцинации. Но все-таки мы сделали пункты вакцинации доступными во всех поликлиниках города плюс мы договорились с нашим крупным торговым центром, где также развернут прививочный пункт. У нас есть выездные бригады, которые в постоянном режиме ездят по населенным пунктам. И жителям не нужно ездить, чтобы привиться, бригада приезжает к ним специально. Вот эта постоянная системная работа дает свой эффект. Мы пока не гордимся результатом. Мы считаем, что на самом деле необходимо достичь 60% и потом дойти до 80%. На данном этапе видим, что многие альметьевцы с пониманием относятся к вакцинации, и на сегодняшний день у нас достаточно большое количество привитых людей.

Дистант в школах Альметьевска не предусмотрен

— Скоро 1 сентября. Какие меры в связи с ситуацией Covid-19 будут применяться в школах, на линейках в День знаний?

«Торжественные школьные линейки планируем провести на улице» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

— В этом году новый учебный год не будет отличаться от прошлогоднего. Рекомендации Роспотребнадзора сохраняются. Торжественные школьные линейки планируем провести на улице. Мы попросили присутствовать не более одного родителя, однако по присутствию нет ограничений, это просьба, рекомендация. На линейках постараемся соблюдать социальную дистанцию, будем настаивать на ношение масок людей старшего возраста.

Сам учебный процесс — это повторение прошлогодней практики. Сохраняются раздельные входы в школу, использование классов без перемещения детей, переходить из кабинетов будут только учителя. Понятно, что есть кабинеты химии, физики, которые невозможно заменить, однако во всех остальных классах мы стараемся сделать все возможное, чтобы дети между собой не пересекались.

На данном этапе в городе и районе не предполагается дистанционная форма обучения, против который сильно выступают очень многие родители. Многие учителя тоже говорят, что она не очень эффективна, поэтому мы переходим нормальную форму обучения, будем в ней работать.

Идет процесс оптимизации в образовании

— Если говорить о новом учебном годе, с чем в него заходит Альметьевск? Отремонтированные школы, детские сады?

— Система образования требует постоянного обновления — это такая огромная махина, которая, к сожалению, устаревает. В этом году мы ремонтируем четыре объекта образования на 60 млн рублей — это три детских сада и одна школа в селе Старое Суркино. Еще на такую же сумму по республиканской программе капитально обновлены пищеблоки в 12 школах, среди них три сельские школы и девять городских. Обновление пищеблоков в школах планируется продолжать в дальнейшем.

«В прошлом году был открыт Инженерный лицей, мы его обкатывали, заполняли» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Завершается строительство нового детского сада на 140 мест в микрорайоне Урсала — это район многодетных, там очень востребован детсад. По федеральной программе в четырех школах открываются образовательные зоны «Точка роста».

В прошлом году был открыт Инженерный лицей, мы его обкатывали, заполняли. В этом году в первый класс из 120 детей плановых детей пришло 260 заявок. И мы удовлетворили их все.

Идет оптимизация в работе образования. В детских садах мы пересматриваем некоторые подходы, где-то делаем перекидки между группами, и сегодня можно сказать, что в части обеспеченности местами в детских садах проблема практически снимается. У нас остается еще буквально несколько новых микрорайонов, в которых нужно открывать новые детские сады, и уже есть понимание, что ближайшие годы мы обязательно это сделаем.

Население района растет

— Растет потребность в детских садах. Означает ли это, что население района увеличивается?

— Последние 10 лет Альметьевск прирастает на 1% — это очень хорошая цифра по сравнению со многими другими малыми и средними городами России. Примерно 1,5 тыс. человек к нам прибывало: 600-700 человек — положительная рождаемость и примерно столько же с небольшим перевесом в большую сторону — это положительная миграция в Альметьевск. К сожалению, 2020 год поставил положительную миграцию на небольшую паузу, в 2021-м эта тенденция продолжается. Вопрос по демографии тоже затормозился: мы вошли в демографическую яму 90-х годов, сказывается и пандемия.

Однако на сегодняшний день можно однозначно сказать, что город растет, прибывает новое население. Альметьевск — это центр нефтяной агломерации. Если рассматривать радиус в 100 километров, то в этом радиусе живет 650 тысяч человек. Из этого радиуса люди постепенно прибывают в Альметьевск на постоянное место жительства. Жить к нам приезжают люди из Башкортостана, Оренбургской области, Самары.

«Приезжают именно в Альметьевск, потому что Альметьевск сегодня — один из самых комфортных для жизни городов в России» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Интересный постоянный миграционный поток идет со стороны этнических татар, которые во втором поколении живут на севере. Это бывшие нефтяники, потомки нефтяников, которые в свое время уехали осваивать север. Сегодня они начинают возвращаться из Нового Уренгоя и из многих других мест, причем приезжают именно в Альметьевск, потому что Альметьевск сегодня — один из самых комфортных для жизни городов в России.



Если человек какое-то время жил в небольшом городе, ему некомфортно себя ощущать в таком большом городе, как Казань, я не говорю уже про Москву и Санкт-Петербург. Альметьевск в этой ситуации является оптимальным вариантом, город очень компактен, благоустроен, современен, комфортен для жизни. При этом благодаря постоянному росту населения и экономики у нас неплохо развивается малый и средний бизнес, есть ниши, которые постоянно растут. Люди, приезжающие с севера, основывают малый бизнес. Они вкладываются, начинают что-то делать, у них получается. Им комфортно, у них корни отсюда, это такой очень интересный процесс, который мы постоянно наблюдаем.

— Давайте поговорим о республиканских программах. Мы знаем, что в Альметьевске будет построен полилингвальный комплекс «Адымнар». Какие ожидания от него? Сроки реализации?

— Эту тему я бы пока поставил на небольшую паузу, потому что в ближайшие дни планируется обсуждение окончательного плана по реализации этой программы. Ждем, когда будет принято окончательное решение Президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичом Миннихановым и расставлены все точки над «i».

Пока мы мечтаем об этой школе. У нас для этого есть самый ценный ресурс — это земля. В городе нефтяников он вдвойне уникален, так как город построен на местах добычи нефти. Несмотря на всю ценность этого ресурса, он был сохранен: у нас микрорайон «Алсу», в течение последних 10-15 лет там строится коммерческое жилье, но район, к сожалению, сильно обеднен и не обеспечен социальной инфраструктурой. Людей там становится всё больше, школы там нет, детский сад перегружен, и мы, конечно же, в первую очередь хотим развивать там социальную инфраструктуру. Вот эта школа там нужна, она будет очень востребована. Мало того, она будет востребована не только жителями этого микрорайона, но и всего города в целом. Надеюсь, что план будет реализован, но вот конкретные планы — это прерогатива Рустама Нургалиевича. Когда он окончательно объявит, расставит все точки над «i», тогда мы сможем зафиксировать эти планы.

«Альметьевск очень компактен, благоустроен, современен, комфортен для жизни» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Программа «Наш двор» не только формирует комфорт

— Программа «Наш двор» — какие на сегодняшний день есть результаты и планы? С чем этот сезон завершается?

— Прекрасная программа, я помню, как она начиналась, когда еще депутаты от «Единой России» в 2019 году в рамках предвыборной кампании приезжали в Альметьевск и мы вместе с коллегами обходили территории, встречались с людьми. Программа анонсировалась как невероятно сложная и невероятно важная.

В Альметьевском районе программа реализуется второй год. В 2020 году было отремонтировано 52 двора, в этом году капитально обновится 93 двора. Основной объем работ в половине дворов завершен, остались мелкие недочеты и монтаж оборудования. В остальных дворах работа продолжается, в середине сентября мы завершим работу уже практически везде. Возможно, где-то локально будут устраняться недочеты.

Программа нашла отклик у жителей города и района. На самом деле программа «Наш двор» перезагружает дворовые пространства. Сегодня люди вовлечены в этот процесс. С 16 августа в Альметьевске стартовал проект «Наш двор — добрые соседи», в рамках которого во дворах многоквартирных домов проводятся праздники, здесь люди знакомятся между собой, общаются, решают насущные проблемы. Также на этих праздниках мы награждаем благодарственными письмами самых активных жителей — это люди, от которых стонут подрядчики и которые добиваются максимума.

«В 2020 году было отремонтировано 52 двора, в этом году капитально обновится 93 двора» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

— Какие пожелания и вопросы возникают у населения? В чем заключается сложность программы?

— Сложность программы в первую очередь заключается в том, что, как принято говорить, удовлетворить всех невозможно. Очень много жителей, у каждого свои потребности. Очень многим нужны парковки. Есть люди, готовые закатать в асфальт все зеленые зоны, детские площадки, вообще все закатать в асфальт, чтобы это был огромный плац для машин. Некоторым людям не нужны тротуары, у них есть только одно желание, чтобы с подъезда, не наступая на асфальт, можно было сразу сесть в машину и потом, приехав, сразу из нее выйти.

Эта история достаточно сложная, и редко, конечно, удается с ходу решить эту проблему и объяснить людям, почему так нельзя. Кто-то ведь выступает за то, чтобы машин во дворе было меньше. Вообще возникает огромное количество вопросов по поводу того, что должно быть во дворе. Кто-то выступает за детские площадки, кто-то против. «Это шум, это гам, поставьте нам лавки, пусть будет тихо», — говорят одни. По мнению других мамочек, детские площадки должны быть чуть ли не у каждого подъезда, чтобы можно было следить за ребенком из окна. Существуют разногласия и по поводу озеленения двора. Некоторые просят спилить большие деревья, другие категорически запрещают. «Мы встанем грудью на защиту наших деревьев, они нам нужны», — говорят жильцы. Поэтому найти компромисс между людьми бывает крайне сложно.

Но программа «Наш двор» формирует не только комфорт жизни, она формирует новый подход к вовлеченности и ответственности: люди должны понимать, что это их территория и она для всех жителей двора, во-вторых, они несут за нее ответственность. И постепенно этот сдвижка все-таки происходит.

— Недавно в республике возникла тема состояния общественных пространств. Президент Татарстана Рустам Минниханов высказывался на совещании, что не везде удается сохранить парки в надлежащем виде. Как сейчас обстоят дела с содержанием парков, есть ли проблема вандализма?

— В Альметьевске работа в скверах и парках организована неплохо. Есть специальные городские организации, которые содержат штат людей, с утра до вечера работники убирают мусор, выполняют мелкий ремонт.

Есть некоторые территории, которым уже лет по пятнадцать, местами они начинают разваливаться. Под брусчаткой основания расплываются, образуются провалы, ямы, туда нужны капитальные вложения. Сегодня для нас это самый основной вопрос, над которым мы работаем. Я думаю, что эту проблему мы будем однозначно решать. В целом состояние мы оцениваем все-таки как неплохое, но нет предела совершенству.

Особенно обидно бывает, когда во время реализации программы допускаются ошибки. Например, иногда применяется не тот материал, архитекторы или строители говорят, что так правильно, хорошо и удобно, а проходит год-два, и это всё разваливается. Стараемся учитывать это, избегать ошибок. Вообще сейчас стараемся все общественные пространства сделать именно так, чтобы они были максимально живучими. Может быть, в ущерб архитектурному изыску, но зато в угоду его сохранности, чтобы оно было надежно.

— Какие новые проекты реализуются в общественных пространствах Альметьевска?

— Мы продолжаем практику превращения центральных улиц в не просто транзитный трафик, а в комфортные бульвары, на которых гуляет очень много людей и развиваются бизнесы — кофейни, точки общепита. То есть центральные улицы должны быть комфортны не только для автомобилистов, но и для пешеходов — необходимо совместить этот баланс.

«Сейчас стараемся все общественные пространства сделать именно так, чтобы они были максимально живучими» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Два года подряд в городе проходила реконструкция центральной улицы Ленина, в этом году благодаря компании «Татнефть» обновляем улицу Тукая. Еще один большой проект, который мы начали реализовывать в 2021 году, бульвар по улице Ризы Фахретдина. Он будет благоустроен в две очереди. Постараемся сделать так, чтобы эта улица тоже зажила своей интересной жизнью.

Еще один проект — микрорайон «Западные ворота», в котором за последние годы строилось жилье по социальной ипотеке, открылась новая школа, но внутри микрорайона всегда было грунтовое поле. Сейчас ядро микрорайона превратится в красивый бульвар без доступа машин. На улице люди смогут заниматься спортом, гулять, просто приятно проводить время, не сильно удаляясь от своего дома.

В Альметьевске реализуется ключевая концепция 15-минутного пешего города. Идея заключается в том, что в городе должен быть не один центр. Город должен быть в 15-минутной доступности, и не важно, где ты живешь, важно, чтобы было максимум доступно того, что тебе нужно, и минимум необходимости перемещаться.

Да, это очень сложно реализуемая задача, но мы сейчас в Альметьевске стараемся идти именно по этому пути.

«На улице люди смогут заниматься спортом, гулять, просто приятно проводить время, не сильно удаляясь от своего дома» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Автобусы и троллейбусы в Альметьевске свяжутся в единую сеть

— Пару лет назад были жалобы жителей на задержки общественного транспорта, на слишком большой интервал между маршрутами. Удалось ли решить эту проблему, чем она была вызвана и как ситуация складывается сейчас?

— Да, проблема общественного транспорта сегодня характерна для всех небольших и средних городов. Общаясь со многими коллегами по России, мы понимаем, что Альметьевск один из немногих городов, где до сих функционирует крупномерный общественный транспорт, мы не деградировали до уровня «газелек» и маленьких маршруток.

Нам удалось пережить кризис прошлого года, когда один из перевозчиков отказался возить людей. Проблема очень простая: нет денег. Качественный общественный транспорт — это убытки. Сегодня билет стоит 25 рублей, экономически обоснованный тариф — это 45-50 рублей: это половина, которую мы платим за проезд сегодня, еще половина должна откуда-то взяться. При поддержке Правительства республики нам удалось сохранить даже троллейбусы, а это дорогой вид транспорта. Все троллейбусы и автобусы сегодня выходят на рейсы.

Когда планируешь маршрутную сеть, нет идеального решения. Мы консультировались со всеми специалистами — из США, Канады, Европы, Москвы из других регионов. Все в один голос сказали, что невозможно сделать так, чтобы транспорт возил каждого человека от его дома дотуда, куда ему нужно, без пересадок. Общественный транспорт должен удовлетворять потребность основной массы.

«При поддержке Правительства республики нам удалось сохранить даже троллейбусы, а это дорогой вид транспорта» Фото: © ИА «Татар-информ»

В сентябре мы будем внедрять ряд цифровых решений, автобусы и троллейбусы свяжутся в единую сеть и будут управляться из единой диспетчерской. Разрыв интервалов будет автоматически контролироваться, ни один водитель не будет «поджимать» другого, у пассажиров будет ритмичный период ожидания.

Для комфортной работы общественного транспорта в Альметьевске требуется примерно 200 млн рублей в год, сегодня от силы имеется 40-50 млн рублей — это очень большая сумма, на эти деньги можно сделать очень много, но мы все-таки поддержим общественный транспорт для того, чтобы он был доступным и комфортным.

— Альметьевск стал одним из первых городов в РФ, где установили сеть уличных видеокамер, оснащенных системой искусственного интеллекта. Как развивается проект, сколько злоумышленников удалось задержать с его помощью?

— Благодаря этой системе в Альметьевске правоохранительными органами было раскрыто более 50 преступлений, более 60 человек было выявлено тех, кто находится в розыске либо представляет интерес для органов.

Такие средства устанавливаем для безопасности, и чем более безопасным будет город, тем в более комфортных условиях будет проживать человек. Мы и дальше планируем развивать эту систему.

«В Альметьевском районе дорожники реализуют проекты более чем на 2 млрд рублей — это хорошая сумма» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

— Во всей республике идет масштабное дорожное строительство, реконструкция дорог. Какие крупные автомагистрали в Альметьевске ремонтируются?

— В Альметьевском районе дорожники реализуют проекты более чем на 2 млрд рублей — это хорошая сумма. Наиболее крупные проекты — автодорога на федеральной трассе Казань — Оренбург, которая проходит через Альметьевский район. На ней идет реконструкция двух участков, на одном из них — полная замена основания дорожного полотна. Также реконструируются региональные дороги на участке, соединяющем Альметьевск — Заинск.

Ремонтируются дороги и в городе. Наши нефтяники — компания «Татнефть» — всегда чутко реагируют на наши просьбы. Когда в дорожном фонде города на что-то не хватает, они обычно нас поддерживают. Именно благодаря этому в Альметьевске основные дороги и проезды в хорошем состоянии. Если приехать в город, можно оценить, что город едет и не стоит в пробках из-за ям и дыр на дорогах.

Есть проблемы в частном секторе, не везде там хорошие дороги, но мы постепенно эту работу тоже ведем.

Альметьевск — город для лидеров и инженерных мозгов

— Моногород моногороду рознь. Есть Альметьевск, а есть условное Пикалево. У вас в городе принимаются меры по диверсификации экономики. Расскажите об этом. И каков ваш личный взгляд на то, что Альметьевск — это прежде всего город нефтяников.



— В наш город постепенно приезжают специалисты и различные компании. Переезд сейчас осуществляет банк «Зенит» из Москвы, они переводят офис в Альметьевск, группа компаний «Римера» — завод «Алнас» уже переехали. Ведутся переговоры со многими другими компаниями, уговариваем их разместить бэк-офисы или центральные штаб-квартиры, потому что в Альметьевске для этого есть всё: очень комфортно, удобно, недорого, классная логистика.



Благодаря наличию аэропорта «Бегишево» это еще и очень хорошая связка с Москвой и с другими серьезными региональными центрами, поэтому в город, мы уверены, постепенно будут стягиваться люди, связанные не только с нефтью, а люди, которые хотят и готовы развивать собственный бизнес и работать в различных сферах и услугах.

Конечно, многих будет привлекать именно комфорт, компактность и экологичность нашего города, которая у нас тоже присутствует. То есть если вкратце говорить, в будущем Альметьевск — это город для лидеров, управляющих компаний, город для инженерных мозгов, которые будут иметь свои интересы и бизнесы точно намного шире границ Татарстана и, возможно, даже России.

«Есть планы по обновлению молодежного центра, строительству школы, картинной галереи» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

— Какие обновленные и возведенные спортивные, культурные и медицинские объекты откроются в этом году?

— В Альметьевском районе есть проекты, которые уже реализуются, и есть те, которые пока находится на стадии проектирования и обсуждения. В этом году мы запускаем корпус детской хирургии. Запланирован большой план по реновации больничного городка, реконструкции центральной районной больницы, создание приемно-диагностического отделения, который будет принимать всю неотложку, ведется проектирование перинатального центра.

Началась реконструкция центральной мечети — это социально очень важный проект. Стартовало проектирование реконструкции ДК Горького — это классный объект, который находится в микрорайоне, где как раз нет клубов или развлекательных учреждений. Есть планы по обновлению молодежного центра, строительству школы, картинной галереи. Началась реконструкция здания, в которую переедет детская художественная школа. Худшкола сегодня переполнена, она не справляется с потоком желающих, скоро ее ждет новое рождение, появится новое большое здание, где она сможет размещаться и работать. Есть планы у «Татнефти» по строительству киноконцертного зала — это тоже очень амбициозный проект: в центре города появится суперсовременный концертный зал. Я думаю, он будет привлекателен не только для альметьевцев, но и для всех жителей юго-востока и, может, даже гостей из-за пределов республики.

«Стараемся проводить мероприятия не на одной площадке и распределять людей по разным площадкам. День нефтяника не станет исключением» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

— Как 4 сентября отметят День нефтяника в Альметьевске?

— В этом году в Альметьевске мы стараемся проводить мероприятия не на одной площадке и распределять людей по разным площадкам. День нефтяника не станет исключением. Праздники пройдут в течение всего дня от площади Нефтяников, возле ДК «Нефтьче», до Молодежного центра — по всей центральной части улицы Ленина.

В Альметьевск приедет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, он примет участие в открытии спортивного зала смешанных боевых единоборств на ул. Индустриальная. Многие любители спорта его активно ждут.

В этот день же в Альметьевске состоится финал чемпионата республики по футболу. Наша команда впервые за долгие годы пробилась в финал. И финал будет проходить в Альметьевске 4 сентября. Вот так совпало.

Вечерняя праздничная программа на площади Нефтяников начнется в 17.00. На главную сцену праздника выйдут Artik & Asti, «Би-2», «Волга-Волга» и Евгений Маргулис. Будут очень интересные исполнители, которые на центральной площади в вечернее время ознаменуют большие гулянья. Будет классно, весело и интересно. Единственное, я бы попросил всех гостей соблюдать меры безопасности: использовать маски, антисептики, соблюдать социальную дистанцию. И желательно успеть привиться, чтобы к 4 сентября быть во всеоружии.