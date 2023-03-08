Times: Западу известен украинский спонсор терактов на «Северных потоках»

Западная разведка знает имя возможного спонсора подрывов газопроводов «Северный поток». Об этом со ссылкой на авторов Times сообщает РИА Новости.

«Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с Правительством... Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается», — отмечают они.

Авторы полагают, что таким образом НАТО хочет защитить Украину от публичного спора с ФРГ.

Напомним, что накануне в The New York Times и Die Zeit заявили о проукраинской группировке, которая якобы замешана в теракте на «Северных потоках». В Кремле эти сообщения считают спланированным вбросом, а в Минобороны ФРГ полагают, что операция могла вестись под чужим флагом.