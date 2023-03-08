«Пахнет преступлением»: Песков ответил на публикации NYT и Zeit о «Северных потоках»

Публикации западных СМИ о терактах на «Северных потоках» — это скоординированные вбросы. Чтобы действительно разобраться в ситуации, странам – акционерам газопроводов необходимо настаивать на срочном и прозрачном расследовании взрывов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему не допускается к следствию, а неназванные американские чиновники, на которых ссылаются New York Times и Zeit, выдвигают заявления без какого-либо расследования.

«Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры „потоков“ и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — заметил Песков в беседе с РИА Новости.

Накануне в NYT и Zeit появились сообщения о новых разведданных по инцидентам на «Северных потоках». Якобы они указывают на причастность проукраинских группировок, чьи планы могли быть неизвестны Киеву.

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — уверен пресс-секретарь Президента РФ.