Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Писториус: Операция на «Северных потоках» могла вестись под чужим флагом
Публикации The New York Times и Die Zeit о проукраинской группировке, которая якобы причастна ко взрыву на «Северных потоках», — это не более чем гипотеза. Таким мнением поделился глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«Всегда интересно читать такие расследования, но нужно подождать, что именно из этого подтвердится. Гипотетические комментарии нецелесообразны», — приводит его слова ТАСС.
Министр подчеркнул, что операция могла вестись под чужим флагом, в материалах следствия есть подобные указания. «Это могла быть и операция под чужим флагом, на что есть указания в материале, с целью обвинить проукраинскую группировку, чтобы все выглядело именно так», — предположил он.
Напомним, что в Кремле назвали публикации скоординированным вбросом и призвали акционеров настоять на срочном и прозрачном расследовании взрывов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»