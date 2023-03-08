Писториус: Операция на «Северных потоках» могла вестись под чужим флагом

Публикации The New York Times и Die Zeit о проукраинской группировке, которая якобы причастна ко взрыву на «Северных потоках», — это не более чем гипотеза. Таким мнением поделился глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Всегда интересно читать такие расследования, но нужно подождать, что именно из этого подтвердится. Гипотетические комментарии нецелесообразны», — приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что операция могла вестись под чужим флагом, в материалах следствия есть подобные указания. «Это могла быть и операция под чужим флагом, на что есть указания в материале, с целью обвинить проукраинскую группировку, чтобы все выглядело именно так», — предположил он.

Напомним, что в Кремле назвали публикации скоординированным вбросом и призвали акционеров настоять на срочном и прозрачном расследовании взрывов.