Аксенов объявил ЧС из-за взрывов на военном аэродроме в Крыму

В поселке Новофедоровка, где накануне произошла серия взрывов на аэродроме, сложилась чрезвычайная ситуация муниципального характера, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Главная задача – скорейшее восстановление инфраструктуры, многоквартирных и частных жилых домов в населенном пункте», – написал он в своем телеграм-канале. По его словам, основные работы, которые позволят людям вернуться в свое жилье, планируется завершить в течение десяти дней.

Сейчас на месте происшествия работают комиссии по оценке ущерба, составляются списки пострадавших, добавил Аксенов. Из основных повреждений – выбитые окна и остекления балконов, двери. Жителям он пообещал оказать помощь для восстановления утерянного имущества и денежные компенсации. «Коммерсантъ» со ссылкой на совмин крыма сообщает, что гражданский ущерб оценивается в 200 млн рублей.

Напомним, Минобороны назвало одной из наиболее вероятных причин взрывов на аэродроме в Новофедоровке несоблюдение требований пожарной безопасности. По последним данным крымского минздрава, пострадали 14 человек, один человек погиб.