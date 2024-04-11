СМИ: Зеленский рассказал, что в Киеве готовят план разрушения Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовят план еще одного контрнаступления, во время которого ВСУ планируют разрушить мост в Керчи (город в восточной части Крыма, расположенный на берегу Керченского пролива), а также несколько объектов инфраструктуры «военной цели». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

«Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», — приводится отрывок цитаты украинского лидера.

Напомним, ранее власти Киева уже пытались ударить по мосту в Крыму. Так, одна из атак была двумя дронами 17 июля 2023 года. В результате повредилась автодорожная часть моста, пострадала девочка, а также погибли ее родители. После трагедии СК РФ возбудил уголовное дело о «Террористическом акте». При этом СБУ фактически признала ответственность за теракт в своих официальных соцсетях.

Еще ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту подорвали грузовик. В итоге загорелись семь цистерн с топливом, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Как выяснилось, за этим делом стояли сотрудники СБУ, заявил глава ведомства Малюк в июле 2023-го.

Причем Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что «контрнаступ» провалился. Однако, если он будет продолжаться, то скоро встанет вопрос об государственности Украины.