Песков ответил на заявление Зеленского о планах разрушить Крымский мост

Заявления киевских властей о планах по новому контрнаступлению и разрушению Крымского моста лишь подтверждают необходимость проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в СМИ опубликовали слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что в план нового контрнаступления ВСУ войдет разрушение моста в Керчи и нескольких объектов инфраструктуры, в том числе аэродромов.