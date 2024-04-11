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Песков ответил на заявление Зеленского о планах разрушить Крымский мост
Заявления киевских властей о планах по новому контрнаступлению и разрушению Крымского моста лишь подтверждают необходимость проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в СМИ опубликовали слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что в план нового контрнаступления ВСУ войдет разрушение моста в Керчи и нескольких объектов инфраструктуры, в том числе аэродромов.
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