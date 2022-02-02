The American Conservative: Путин понял принцип мирового порядка раньше США

Президент РФ Владимир Путин гораздо раньше американских властей догадался о том, что мир движется к новому порядку, основанному на многополярности, что дает России большое преимущество. Такое мнение высказал обозреватель журнала The American Conservative Энтони Константини, сообщает РИА Новости.

В своей публикации автор раскритиковал заявление бывшего госсекретаря США Джона Керри о том, что политика Москвы базируется на принципах 19 века.

Константини отметил, что это Вашингтон сам глубоко увяз в устаревших представлениях о мире.

«Владимир Путин не оглядывается в прошлое. Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции», — уверен автор.

Обозреватель также обратил внимание на то, что США упустили из виду момент, когда Китай нарастил производственные мощности, Россия оправилась после кризиса, а Евросоюз обрел стабильную экономику и ядерное оружие.

По мнению Константини, Вашингтон предпочел бы застрять в 90-х годах, когда только Америка обладала влиянием и силой, добавив, что Россия, напротив, не желает возвращаться в прошлое после холодной войны и стремиться вперед изо всех сил.

«Между тем Россия не стремится вернуть 1990-е, а отчаянно пытается двигаться дальше. После холодной войны Москва едва удерживалась от погружения в анархию. Со стороны России, Запад воспользовался этой слабостью и вторгся в сферу влияния России, расширив НАТО и ЕС до тех пор, пока американские танки не оказались всего в сотнях километров от нее», — подчеркнул он.

Ранее Президент России обвинил НАТО в обмане из-за расширения альянса на восток, отметив, что их слова расходятся с делами.

Он также заявил о том, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности.

Российские власти настаивают, что во время переговоров между СССР и США по объединению Германии в 1990 году была достигнута устная договоренность о нерасширении НАТО на восток.

Представители Североатлантического альянса не обращают внимание на то, что такая договоренность не заключалась. К тому же подобные гарантии могли быть даны только в письменном виде после достижения консенсуса между всеми членами блока.