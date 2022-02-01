Путин заявил, что Россию «кинули» в вопросе расширения НАТО

Президент России Владимир Путин вновь обвинил НАТО в обмане из-за расширения альянса на восток, передает РИА Новости.

«Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули», — заявил российский лидер по итогам переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент РФ также сказал, что Североатлантический альянс после распада СССР обещал не продвигать инфраструктуру на восток, но сейчас в НАТО входят страны Балтии, Польша и Румыния.

Кроме того, Путин добавил, что в документах НАТО нигде не закреплена политика «открытых дверей». «В статье 10 договора 1949 года <…> написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан», — поделился он своем видением ситуации.

Президент РФ также заявил, что США проигнорировали принципиальные российские озабоченности, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Российские власти настаивают, что во время переговоров между СССР и США по объединению Германии в 1990 году была достигнута устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Представители НАТО обращают внимание на то, что такая договоренность не заключалась. К тому же подобные гарантии могли быть даны только в письменном виде после достижения консенсуса между всеми членами блока.