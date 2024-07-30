Техническая готовность обхода Нижнекамска и Челнов составила 80%

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Техническая готовность второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов ( км 26+800 — км 55+300 протяженностью 23,7 км) составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На участке полностью завершены земляные работы <...> Также на втором этапе обхода завершено строительство 30 водопропускных труб. Дорожная одежда устроена на 81%», — сказано в сообщении.

Дорожники уложили более 22 км верхнего слоя основания, более 21 км нижнего и 14 км верхнего слоев покрытия, осталось устроить 100 тыс. тонн асфальтобетона — это 1 км верхнего слоя основания, 2 км нижнего и более 9 км верхнего слоев покрытия.

На втором этапе обхода завершается возведение двух транспортных развязок (у села Шингальчи и на пересечении с региональной дорогой Челны — Альметьевск) и двух путепроводов. Кроме того, заканчивается строительство восьми мостов. На искусственных сооружениях выполнены работы по строительству опор и монтажу балок пролетных строений, устройству мостового полотна.

Рабочие приступили к обустройству дороги, в том числе к установке барьерного ограждения и линий электроосвещения. Планируется также смонтировать 8 км шумозащитных конструкций.

Обход Нижнекамска и Челнов имеет стратегическое значение для республики. Он позволит вывести из города транзитный транспорт, идущий по трассе М7 через Автоград, и более чем на час сократит время в пути от Нижнекамска до Казани.