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Техническая готовность обхода Нижнекамска и Челнов составила 80%
Техническая готовность второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов ( км 26+800 — км 55+300 протяженностью 23,7 км) составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«На участке полностью завершены земляные работы <...> Также на втором этапе обхода завершено строительство 30 водопропускных труб. Дорожная одежда устроена на 81%», — сказано в сообщении.
Дорожники уложили более 22 км верхнего слоя основания, более 21 км нижнего и 14 км верхнего слоев покрытия, осталось устроить 100 тыс. тонн асфальтобетона — это 1 км верхнего слоя основания, 2 км нижнего и более 9 км верхнего слоев покрытия.
На втором этапе обхода завершается возведение двух транспортных развязок (у села Шингальчи и на пересечении с региональной дорогой Челны — Альметьевск) и двух путепроводов. Кроме того, заканчивается строительство восьми мостов. На искусственных сооружениях выполнены работы по строительству опор и монтажу балок пролетных строений, устройству мостового полотна.
Рабочие приступили к обустройству дороги, в том числе к установке барьерного ограждения и линий электроосвещения. Планируется также смонтировать 8 км шумозащитных конструкций.
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