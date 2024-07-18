На мосту через Каму обхода Нижнекамска началось устройство гидроизоляции

На мосту через Каму обхода Нижнекамска и Набережных Челнов строители приступили к устройству гидроизоляции. Она защитит конструкции от коррозии. Об этом сообщил журналистам на объекте ведущий эксперт дорожного хозяйства «Волго-Вятскуправтодора» в Набережных Челнах Юрий Крашенниников.

«Приступили к гидроизоляции мостового полотна на собранной части металлического пролетного строения. После этого начнем укладывать двухслойное покрытие из асфальтобетона. Нижний слой будет из гранитно-литой композиции, верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона», – сказал спикер.

Крашенниников отметил, что строительство обхода с мостом через Каму завершится в этом году. Работы идут с опережением.

«Объект колоссальный. При строительстве моста использовали технологию скользящей опалубки. При устройстве фундамента применили буронабивные сваи. Разделили этапы надвижки пролета, чтобы раньше начать демонтаж стапеля и приступить к опорам эстакадной части моста. Все это позволило сократить сроки строительства», – уточнил он.

Заместитель руководителя контракта по строительному контролю АО «Ленстрой» Евгений Румянцев рассказал, как проводится контроль качества работ.

«Осуществляется трехступенчатый контроль. Это делается, чтобы обеспечить максимальную надежность конструкции, сварных соединений, которые могут иметь скрытые дефекты. Соответственно, эти дефекты полностью ликвидируются, и никогда на мостах не допускается никакого брака», – подчеркнул он.

По словам спикера, если дефекты обнаружены, то они исправляются оперативно – в течение одного – трех часов.

«По мере нахождения дефектов их устраняют сразу. Каждый шов проверяется, если выявляется дефект, этот же сварщик его исправляет. И повторно сдает», – пояснил он.

Работу строителей по возведению моста через Каму он оценил на «отлично».

В состав обхода Нижнекамска и Набережных войдет четырехполосная дорога протяженностью 81 км, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений.

Специалисты уже начали устройство дорожной одежды, в том числе асфальтобетона. Они также устанавливают барьерные ограждения и линии электроосвещения. Всего на обходе будет смонтировано более 50 км линий электроосвещения, свыше 160 км ограждения. На участках дороги, которые проходят рядом с населенными пунктами, установят более 14 км шумозащитных экранов.

Самый большой объем работ выполнен на участке строительства транспортной развязки возле села Шингальчи протяженностью 70 метров. На объекте уже завершено строительство путепровода.

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина с 2019 года.

Общая готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 70%. Техническая готовность моста составляет 80%, о чем сообщал «Татар-информ».