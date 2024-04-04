«Тесла. Гений энергии»: Эльмир Низамов напишет музыку к новому кинобалету Олега Ивенко

Эльмир Низамов напишет музыку к новому балету, главным героем которого станет Никола Тесла

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Это будет очень классная история»

Известный композитор, лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Эльмир Низамов напишет музыку к новому балету, главным героем которого станет известный ученый, изобретатель в области электротехники Никола Тесла. Спектакль, судя по постеру, который Низамов выложил у себя во «ВКонтакте», будет называться «Тесла. Гений энергии».

Премьера намечена на ноябрь 2024 года и состоится в рамках очередного фестиваля современной хореографии #StagePlatforma, основателем и художественным руководителем которого является премьер Театра оперы и балета имени Джалиля Олег Ивенко. Собственно, именно под него новый балет и ставится.

Хореографом этой одноактной постановки выступит Олег Габышев, балетмейстер и премьер Театра балета Бориса Эйфмана. Напомним, это же трио – Ивенко, Габышев и Низамов – выпустило и балет «Личности Миллигана», премьера которого с большим успехом прошла в ноябре 2023 года в Казани в рамках того же фестиваля. Кстати, 21 марта спектакль показали в Москве, в «Крокус Сити Холле» – вышло так, что это случилось за день до теракта...

Балет про Теслу станет по факту вторым крупным спектаклем, созданным в рамках #StagePlatforma. И вторым балетом в творчестве Эльмира Низамова.

В интервью «Татар-информу» Олег Ивенко в конце прошлого года рассказывал, что «это будет очень классная история». Он отмечал, что либретто к тому времени уже было написано и что хореографию снова создаст Габышев, но тогда композитор еще не был выбран. Однако Ивенко предположил, что «может, это снова будет Эльмир Низамов, просто у него сейчас большой заказ от нашего театра на оперу про Федора Шаляпина». «Если он успеет и будет сам готов, то мы с ним, может быть, снова поработаем», – говорил Ивенко. Очевидно, стороны договорились.

Напомним, в конце февраля Ивенко объявлял кастинг для артистов балета «с опытом в современных постановках». В новый балет он искал двух девушек (рост 170-175) и двух молодых танцоров (рост 170-178). Как заявил корреспонденту «Татар-информа» Олег Габышев, новый спектакль задуман еще более камерной историей, чем получились в итоге двухактные «Личности Миллигана».

«Фигуры ученых не так часто возникают в балетах»

Как рассказал «Татар-информу» сам Низамов, задумка нового спектакля – рассказать историю «про человека, который очень сильно опередил свое время и в целом серьезно повлиял на историю человечества». Напомним, Никола Тесла (1856–1843) вошел в историю не просто как выдающийся инженер и физик, но прежде всего как новатор, изобретатель, внесший огромный вклад в электротехнику. Некоторые современники-биографы называли Теслу «человеком, который изобрел ХХ век».

За годы своей бурной деятельности, которую сегодня назвали бы инновационной, Тесла получил более 300 патентов на различные изобретения, разработал устройства, работающие на переменном токе, в том числе синхронный генератор и асинхронный электродвигатель. Его идеи, технологии и решения подтолкнули, по мнению историков, так называемый второй этап промышленной революции.

Недаром в честь Теслы была названа единица измерения плотности магнитного потока, а также компания Илона Маска. Ведь в производстве электромобилей она использует технологию многофазных систем переменного тока, которую Никола Тесла впервые разработал и запатентовал еще в 1883 году, дав тогда научное описание явлению вращающегося магнитного поля.

«В нашем балете будет не только Никола Тесла, но и Томас Эдисон, в компании которого он начинал карьеру в США. То есть в либретто заложен известный конфликт двух гениев. Мне кажется, такая история точно будет интересна зрителям», – отметил Низамов.

Он добавил, что «фигуры ученых в принципе не так часто возникают в художественных произведениях. И вот такое соединение науки с искусством, с балетом, с музыкой меня лично сильно заинтересовало».

В конце февраля Олег Ивенко объявлял кастинг для артистов балета «с опытом в современных постановках» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне хочется, чтобы музыка получилась яркой»

По словам Эльмира Низамова, музыка к балету про столь легендарную личность «как раз сейчас пишется»: «Я пока в поиске больше нахожусь. Конечно, что-то уже написано. Но что получится в итоге, пока не знаю, все в процессе».

«Мне хочется, чтобы музыка получилась яркой, чтобы она цепляла слушателя, смогла передать дух того времени, но чтобы в то же время звучала очень современно», – отметил также Низамов. Он вспомнил, что несколько лет назад был в Белграде и случайно оказался в Доме-музее Николы Теслы, который хоть и родился в хорватской деревушке (тогда входившей в состав Австрийской империи), был этническим сербом.

«Я тогда и подумать не мог, что буду когда-нибудь писать музыку об этом человеке. Но, возможно, какие-то сербские мотивы в партитуре окажутся», – рассказал композитор.

В целом «Тесла. Гений энергии» должен получиться таким же кинобалетом, как и «Личности Миллигана».

«Олегу Ивенко очень нравится эта форма, этот музыкальный язык. И он попросил меня написать так, чтобы по ощущениям это было как будто зрители увидят не балет, а кино. Это интересный путь. В «Личностях Миллигана» мы все это проходили впервые, это было для нас что-то неизведанное. Но сейчас у нас уже есть небольшой опыт, так что все получится», – отметил композитор.

Хореографом постановки вновь выступит Олег Габышев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В то же время, подчеркнул Низамов, «я постараюсь все сделать по-другому, ведь каждая работа должна отличаться от предыдущей, чем-то выделяться».

«В этом плане мне сильно помогает сама история. В балете про Билли Миллигана акцент был сделан на расщепленное сознание главного героя, на множество личностей, уживающихся в одном человеке. И мне нужно было музыкальными средствами показать все эти переходы, провалы то в одну, то в другую личность. Поэтому в партитуре было смешение жанров – то электронная композиция звучала, то какая-то жанровая. В целом музыкально это было путешествие по разнообразным стилям», – объяснил Низамов.

«Но в балете про Николу Теслу я музыку вижу более цельной, выдержанной в едином ключе, более лаконичной. Я даже думаю состав оркестра изменить, более сжатым его сделать для того, чтобы эту цельность соблюсти. Надеюсь, все получится и зрители оценят нашу работу», – отметил композитор.

В связи с тем, что премьера намечена на ноябрь, Низамов заявил, что его «музыка должна быть готова уже к лету».