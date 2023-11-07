«Это история про любовь»: в Казани прошла премьера балета-триллера «Личности Миллигана»

Спектакль «Личности Миллигана» прошел в рамках VI Фестиваля современного балета #StagePlatforma

Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

Психологический триллер о ценности семьи и заботы друг о друге

Постановку современного балета «Личности Миллигана» на музыку известного татарстанского композитора Эльмира Низамова (для него это был первый опыт работы в жанре) и на собственное либретто осуществил ведущий солист Театра балета Бориса Эйфмана, хореограф, заслуженный артист России и лауреат премии «Золотая маска» Олег Габышев (Санкт-Петербург).

Спектакль прошел в рамках VI Фестиваля современного балета #StagePlatforma, инициатором и художественным руководителем которого является заслуженный артист Татарстана и премьер Театра имени Джалиля Олег Ивенко. Он же исполнил в балете и главную партию – Билли Миллигана, одного из самого известных в истории психиатрии людей с подтвержденным диагнозом «множественные личности» (всего у него было признано 24 личности, из которых 10 были основными).

Олег Ивенко исполнил в балете и главную партию – Билли Миллигана Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

Сам фестиваль, начинавшийся в 2018-м на сцене Дома актера и имеющий в бэкграунде даже летний open-air в Казанском Кремле, в последние годы проходит на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. И при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Но в самом театре подчеркивают, что являются лишь площадкой, что помогают в чем-то организационно, но все-таки #StagePlatforma и все, что в ее рамках делается, является личным продюсерским проектом Олега Ивенко.

Первый акт «Личностей Миллигана» в Казани был показан еще год назад, на V фестивале #StagePlatforma. На просмотре полноценной, законченной версии спектакля зал театра был забит так же, как и на «Лебедином озере». Или на недавней премьере «Иакинфа» – балета, поставленного другим питерским хореографом, Алексанром Полубенцевым, на музыку тоже татарстанского композитора Резеды Ахияровой, но по заказу театра (этот спектакль вошел в репертуар и будет снова показан 15 и 16 ноября, кстати, с участием Олега Ивенко в главной партии). «Личности Миллигана» пока на включение в постоянную афишу Театра имени Джалиля не претендует, хотя, думается, смогли бы ее украсить и обогатить.

Создатели балета называют его «психологическим триллером». Солист Большого театра и телеведущий Геннадий Янин, которого пригласили выступить в качестве конферансье со вступительным словом, заявил, что в таком редком жанре ему вспоминается только «Урок» Флеминга Флиндта. В рецензии на ту постановку в Большом в 2007-м Татьяна Кузнецова из «Коммерсанта» приводила прекрасный пассаж – «оробевшая публика сидела тихо, как одна огромная мышь». Также, в принципе, можно описать и реакцию зрителей в Казани на премьеру «Личностей».

Создатели балета называют его «психологическим триллером» Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

Партитура создана «для балета, похожего на кино»

Сама история Уильяма Миллигана – и правда настоящий клондайк для театральной сцены, балетной – в особенности. Создать посредством пластики разные, порой противоположные образы – увлекательная задача и для хореографов, и для артистов. Но хотя, как и в упомянутом «Уроке», главным героем в балете Габышева является психически больной человек (в одной из своих ипостасей совершавший жестокие преступления), в Казани этой истории придали совершенно другую окраску.

«Это история про любовь – прежде всего, родителей к детям. Это история про семью, про то, как нужно относиться к своим близким, к своему ребенку», – говорил «Татар-информу» Олег Ивенко. «К сожалению, зачастую корни многих наших проблем лежат в детстве. Наш спектакль – никак не увеселительное зрелище, это напоминание об уязвимости каждого из нас, о необходимости гуманного отношения друг к другу, это призыв к защите тех, кто слабее. Отсутствие уважителного и бережного отношения к личности может привести к большой трагедии», – добавляет и Олег Габышев.

Эльмиру Низамову проблематика балета также показалась актуальной и важной. «Понятно, что в искусстве все утрируется, приводится в крайнюю степень, но и в жизни все мы немного Билли Миллиганы: в каждом из нас живет много личностей одновременно – сын, родитель, друг, незнакомец, подчиненный, начальник… Поиск того, кто же ты есть на самом деле, путь к собственной цельности – важный процесс», – заявил композитор.

По словам Эльмира Низамова, свою партитуру он наполнил отсылками и к минимализму, и к романтизму, и к балетной классике Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

По его словам, он создавал партитуру «для балета, похожего на кино». И это не случайно: Олег Ивенко также называет «Личности Миллигана» «кинобалетом», и ему была нужна именно такая музыка. Получив шикарный опыт съемки в фильмах крупных режиссеров, премьер Театра им. Джалиля очевидно «встраивает» его в свои балетные эксперименты – получается как минимум интересно.

По словам Эльмира Низамова, свою партитуру он наполнил отсылками и к минимализму, и к романтизму, и к балетной классике (так, в музыке есть развернутые оркестровые номера, дуэты, соло отдельных инструментов). Но при этом придумал и ряд эпизодов, призванных создать определенную атмосферу: «Это музыка, которая подчиняется действию, не стараясь “перетянуть одеяло на себя”», – объяснил музыкальный киноязык Низамов. Также хорошо знакомый с таким жанром (достаточно вспомнить его саундтрек к сериалу «Зулейха открывает глаза»).

Лейтмотив главного героя, который по ходу действия видоизменяется (как и сам Миллиган), сразу западает в душу. Очень тонко, умело надавливая на душевные струны зрителей, Низамов выстроил и переходы между тихими моментами, и взрывами симфонического оркестра в ключевых драматических точках.

К сожалению, премьера балета прошла под фонограмму. Но записал ее оркестр Театра имени Джалиля под руководством главного дирижера Рената Салаватова. На создание атмосферы «киноспектакля» работала и сценография, созданная художниками Елисеем Шепелевым и Владимиром Коваленко (последний отвечал за свет, и его работу трудно переоценить).

«Личности Миллигана» – современный балет, далекий от классического формата; но ровно настолько, насколько могут оторваться от корней люди, окончившие хореографические училища Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

«В спектакле много технически сложных моментов»

«Личности Миллигана» – современный балет, далекий от классического формата; но ровно настолько, насколько могут оторваться от корней люди, окончившие хореографические училища. Возможно, в постановке можно найти и близость к стилистике Бориса Эйфмана – тем более что Олег Габышев в его театре является премьером. В любом случае, для сцены Театра им. Джалиля это, мягко говоря, необычное действие.

Скорее, это спектакль для драмтеатра, просто сыгранный артистами балета, а потому тем языком, который им близок, хореографическим. Изначально, кстати, его планировалось сделать на одного Ивенко, но, как рассказал постановщик, очень быстро от этой идеи отказались. И, думается, сам премьер Театра имени Джалиля от этого ничего не проиграл. «Получился развернутый балет с участием нескольких персонажей, чему я как хореограф, признаюсь, очень рад», – отметил Габышев.

Олег Габышев: «Получился развернутый балет с участием нескольких персонажей, чему я как хореограф, признаюсь, очень рад» Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

В «Личностях» почти нет типичных для классики прыжков или пируэтов – точнее, стандартные «пять позиций» здесь встроены в лексику того, что называется современным танцем. Здесь много чего происходит не в воздухе, не в баллонах или пируэтах, а прямо на сцене: по ней катаются, на ней борются, на нее падают и тому подобное.

«Хореография рождалась в процессе следования за музыкой и в тесном взаимодействии с артистами: я как хореограф опирался на их индивидуальности. В спектакле много технически сложных моментов, поддержек, элементов. Это добавляет зрелищности, да и для танцовщиков является своего рода психологической планкой, когда им необходимо справится с какими-то сложностями. Но приоритетом для нас, конечно, был поиск решений для полноценной передачи образа, раскрытия смыслов, идеи, а не “движения ради движений”», – объясняет Габышев.

Судя по реакции зрителей, у команды Ивенко и Ко все получилось Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

«Увидеть современную хореографию в Казани – большая удача»

Судя по реакции зрителей, у команды Ивенко и Ко все получилось. Вот лишь небольшая выжимка из реакций, найденных Вконтакте.

«Это произведение искусства, созданное именно по такому принципу – принципу любви, если это не слишком высокопарно звучит, но, впрочем, пусть себе звучит и даже провозглашает!».

«Потрясающий балет, зрители в зале на одном дыхании созерцали происходящее на сцене».

«Все здесь направлено на то, чтобы люди вынесли важный вывод: зло и насилие порождает зло и насилие, а сломленная психика остается с человеком на всю жизнь».

«Рассказали, как обычную историю, без патологических отклонений (безусловное достоинство балета!), что свойственны прототипу этой истории».

«Увидеть и ощутить современную хореографию в Казани – большая удача».

«Не сомневаюсь, что сегодня мы присутствовали при рождении совершенно нового явления в современном балете – в его структуре, эстетике, пластике. Искусствоведы еще долго будут размышлять и дискутировать по поводу его формы (вариант ли это драмбалета, или что-то совершенно оригинальное). Для зрителя же это потрясающая возможность насладиться завораживающими музыкой и танцем блестящих мастеров и разгадывать глубину замысла постановщиков. Браво всем причастным!».

В премьере участвовали артисты, задействованные в прошлогоднем пилоте Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

«Все причастные к созданию и поставноке спектакля сделали что-то новое для себя»

В премьере участвовали артисты, задействованные в прошлогоднем пилоте – в том числе Ксения Шевцова и Георги Смилевски-мл. из Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, вышедшие в партии Аделаны и Алена. Эти две альтер-личности Билли – ласковая девушка и наглый двойник – явно особенно полюбились зрителям. Но основной костяк, конечно, составили коллеги Ивенко по Театру имени Джалиля – Дина Андронова (она во второй вечер заменила Шевцову), Вагнер Карвальо, блеснувший своей потрясающей мускулатурой в партии Рейнджера, Александра Елагина, неузнаваемая в роли ребенка Дейва.

А Олеся Пичугина, в халате доктора, с чемоданчиком и шприцом в руках, смогла создать по-настоящему пугающий образ (на второй день премьеры эту партию исполнила Аманда Гомес, по-своему, но также великолепно). Кстати, само появление этого персонажа во втором акте было решено нетривиально: в полной темноте, под направленным лучом света, доктор выходит на сцену прямо из партера под звук каблуков.

Партию Отчима блестяще воплотил заслуженный артист Татарстана Антон Полодюк, сумевший за счет тягучей пластики и резких, даже рваных движений, создать реально отталкивающий образ главного антагониста в балете. «Мне кажется, все причастные к созданию и поставноке спектакля сделали что-то новое для себя, вышли за рамки своих прежних возможностей. Нас это очень сплотило», – резюмировал Олег Ивенко.

Остается отметить, что балет получился очень компактный, даже с учетом антракта Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

Остается отметить, что балет получился очень компактный, даже с учетом антракта.

«Со своим проектом #StagePlatforma Олег – без отрыва от премьерства в театре – прошел путь от гала-концертов на открытой площадке у Казанского Кремля до полнометражного двухактного спектакля на сцене Оперного театра. По-моему, это победа. В спектакле – симфоническая и электронная музыка, написанная специально для этого балета, разнообразная, сбалансированная режиссура с большим количеством нешаблонных решений (в том числе в костюме и свете) и умная хореография, которую интересно разбирать… Чувство меры и вкус: в работе о Билли Миллигане легко было впасть в натурализм, но оба Олега, команда и артисты все сделали деликатно. Мое любимое (это бывает не так часто): чувствуется потенциал всех участников процесса, запас сил и идей, которые еще будут реализованы – в образах, деталях, нюансах. Теперь главное, чтобы спектакль показывали еще и еще», – написала в своем Телеграм-канале известный балетный критик из Санкт-Петербурга Ольга Угарова.