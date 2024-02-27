Премьер Театра имени Джалиля Олег Ивенко объявил кастинг артистов для нового балета

Премьер Татарского театра имени Мусы Джалиля Олег Ивенко объявил кастинг для артистов балета «с опытом в современных постановках». Сообщение об этом было опубликовано в группе во «ВКонтакте» фестиваля StagePlatforma, основателем и художественным руководителем которого также является Ивенко.

Для новой постановки требуются две девушки (рост 170-175) и два молодых человека (рост 170-178). Для участия в кастинге желающим необходимо отправить по электронному адресу Олега Ивенко биографию, а также два видео – с фрагментами классического и современного танца.

Премьера нового спектакль состоится в ноябре 2024 года на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, хореографом-постановщиком вновь станет Олег Габышев. Напомним, именно дуэт Габышев – Ивенко поставил ранее в Казани балет «Личности Миллигана» на музыку Эльмира Низамова, премьера которого с большим успехом прошла в ноябре 2023 года в рамках фестиваля StagePlatforma. Кстати, 21 марта этот балет покажут в Москве, на площадке «Крокус Сити Холла».

В интервью «Татар-информу» Олег Ивенко в конце прошлого года рассказывал, про что будет его новый балет. «Я пока скажу только название – это будет балет про Николу Теслу. Это будет очень классная история. Либретто уже написано, Олег Габышев также готов поставить этот спектакль. Думаю, на следующем фестивале уже сможем что-то показать, хотя бы одноактную историю этого персонажа. Насчет композитора – пока в поисках. Может, это снова будет Эльмир Низамов, просто у него сейчас большой заказ от нашего театра на оперу про Федора Шаляпина. Если он успеет и будет сам готов, то мы с ним, может быть, снова поработаем. Если нет, есть претенденты – кинокомпозиторы», – отмечал артист.