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Террористы готовились к атаке на «Крокус» по голосовым сообщениям
Обвиняемые в нападении на «Крокус» на допросе рассказали, что их действия координировали через Telegram, сообщили в СК.
По информации следствия, мужчина под псевдонимом отправлял злоумышленникам голосовые сообщения. По его указанию, после атаки на концертный зал нападавшие поехали в сторону российско-украинской границы.
Они намеревались ее пересечь и приехать в Киев, где им, по их утверждениям, должны были выдать обещанное вознаграждение.
В данный момент следствие проверяет, причастны ли представители украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.
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