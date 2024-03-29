Террористы готовились к атаке на «Крокус» по голосовым сообщениям

Обвиняемые в нападении на «Крокус» на допросе рассказали, что их действия координировали через Telegram, сообщили в СК.

По информации следствия, мужчина под псевдонимом отправлял злоумышленникам голосовые сообщения. По его указанию, после атаки на концертный зал нападавшие поехали в сторону российско-украинской границы.

Они намеревались ее пересечь и приехать в Киев, где им, по их утверждениям, должны были выдать обещанное вознаграждение.

В данный момент следствие проверяет, причастны ли представители украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.

Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.