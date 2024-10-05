Территория у нового здания театра Камала благоустроена наполовину

Фото: пресс-служба Главинвестстроя РТ

Территория у нового здания театра имени Галиасгара Камалы в Казани благоустроена на 52%. Об этом сообщает пресс-служба Главинвестстроя РТ.

В частности, смонтирован металлокаркас пирса, забиты и забетонированы сваи, установлен металлокаркас дорожек. Сейчас строители занимаются вертикальной планировкой территории набережной, бетонируют конструкции, монтируют дорожки из пресснастила, высаживают деревья и кустарники, устанавливают деревянный настил и систему автополива.

Кроме того, рабочие начали укладывать гранит, устанавливать ограждения, прокладывать кабель наружного освещения. На объекте ежедневно трудятся более 100 специалистов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как будет выглядеть территория вокруг нового здания театра Камала.