Театр Камала рассказал, как будут реализованы поручения из послания Раиса РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании остановился на задачах, стоящих перед театрами республики. Он подчеркнул, что текущий год — особенный для театров.

«В этом году мы отмечаем юбилейные даты Галиасгара Камала, Марселя Салимжанова, Шарифа Камала, 50-летие Казанской оперы. Строится новое здание театра имени Галиасгара Камала. Он должен стать не обычным театром, а открытой для каждого площадкой и центром притяжения творческих сил», — сказал руководитель республики.

«Татар-информ» обратился к театру с просьбой прокомментировать, как будут выполняться задачи, поставленные в послании Раиса Татарстана.

«Театр Камала всегда создавал возможность представителям татарской культуры выступить на своей сцене. В последние годы в театре свои мероприятия проводили такие татарские творческие объединения, как „Калеб“, Yummy music, „Апуш“. В интерактивном мультимедийном комплексе „Шәрык клубы“ при участии представителей татарской интеллигенции проходят поэтические и музыкальные вечера, творческие встречи, просмотры фильмов, лекции и другие события», — напомнили в пресс-службе ТГАТ имени Г. Камала.

«Театр всегда с гостеприимством принимал гастроли других татарских театров. В новом здании гостеприимство останется лейтмотивом деятельности нашего театра. Театр уже подготовил большой годовой план мероприятий, которые будут проходить в каждом зале театра и на креативно-образовательных площадках», — уточнили в пресс-службе.