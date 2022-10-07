Сенатор Александр Терентьев: «Путин высоко ценит команду Татарстана. И это взаимно»

Президент России Владимир Путин всегда с большим уважением относился к Татарстану и продолжает высоко ценить команду республики. И это чувство взаимно. Таким мнением в беседе с «Татар-информом» поделился сенатор от Татарстана Александр Терентьев.

«Безусловно, Владимир Владимирович ценит ту команду, которая здесь сформирована. Ей доверяют очень многие важнейшие мероприятия. Так, например, можно вспомнить 1000-летие Казани и речь Путина, когда он заговорил на татарском языке. Как он приезжал на Сабантуй, искал в катыке монетку. Все эти эпизоды в памяти. Дальше была Универсиада. И его слова о том, что Казань — европейский город — были не просто красивыми словами, а его высокой оценкой работы большой команды Татарстана в подготовке к международному событию. Сколько объектов было построено! После Универсиады Казань очень преобразилась», — отметил собеседник агентства.

Также он вспомнил о Чемпионате по водным видам спорта, WorldSkills. Для последнего события было создано огромное количество ресурсных центров, большое внимание было уделено подготовке рабочих кадров. В 2024 году Казань ждут «Игры Будущего».

«Нам принципиально доверяют проводить крупнейшие международные события. Это отражено и в том, что Рустам Нургалиевич [Минниханов – Президент Татарстана] возглавил группу стратегического видения „Россия — Исламский мир“. Это тоже очень большое доверие. Сегодня мы взаимодействуем с большим количеством стран исламского мира, а Россия является наблюдателем. И сегодня Президент страны поддержал, чтобы Kazan Summit стал одним из основных общероссийских мероприятий наряду, например, с ПМЭФ», — отметил собеседник агентства.

Также Татарстан дорожит культурно-историческим наследием — островом-градом Свияжском и Болгарским музеем-заповедником. Проекты были реализованы совместно с федеральным центром, уточнил Терентьев.

«Успешное развитие Татарстана было бы невозможно без той поддержки, которое сегодня имеет республика. Владимир Путин поддерживает одну из лучших команд управленцев Российской Федерации. Республика тоже дорожит такими отношениями и старается сделать все, чтобы не подвести национального лидера», — заключил политик.

Сегодня Президент России Владимир Путин празднует 70-летний юбилей. Ранее «Татар-информ» сообщал, что ко дню рождения Путина на медиафасаде «Ак Барс Арены» появилась его цитата. Президент Татарстана Рустам Минниханов от имени жителей республики и от себя лично поздравил главу государства с семидесятилетием.