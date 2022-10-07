Минниханов поздравил Путина с семидесятилетним юбилеем

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале от имени жителей республики и от себя лично поздравил Президента России Владимира Путина с семидесятилетием.

«От имени жителей республики, от себя лично поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с юбилеем!» — написал Президент РТ, выложив совместную фотографию с главой государства.

Фото: https://t.me/s/rustamminnikhanov

«Вы являетесь лидером нации, человеком, который является истинным патриотом своей страны! Ваш авторитет среди многонационального народа Татарстана непререкаем!» — заверил Минниханов. И добавил: «Туган көнегез белән („с днем рождения“ по-татарски — прим. Т-и), Владимир Владимирович!»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимира Путина поздравил с семидесятилетием Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.