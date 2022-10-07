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Общество
7 октября 2022  10:06
Арина Потапова

Ко дню рождения Путина на медиафасаде «Ак Барс Арены» появилась его цитата

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Ко дню рождения Путина на медиафасаде «Ак Барс Арены» появилась его цитата
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арены» ко дню рождения появилась цитата Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства сегодня празднует 70-летний юбилей. 

Татарстанцы могли увидеть цитату из речи Путина в режиме новостной видеоленты: «...и традиционные конфессии России, и ядерный щит являются теми составляющими, которые укрепляют российскую государственность...». 

Инициатором акции является региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов от имени жителей республики и от себя лично поздравил Президента России Владимира Путина с семидесятилетием.

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