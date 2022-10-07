Ко дню рождения Путина на медиафасаде «Ак Барс Арены» появилась его цитата

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арены» ко дню рождения появилась цитата Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства сегодня празднует 70-летний юбилей.

Татарстанцы могли увидеть цитату из речи Путина в режиме новостной видеоленты: «...и традиционные конфессии России, и ядерный щит являются теми составляющими, которые укрепляют российскую государственность...».

Инициатором акции является региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан.

Президент Татарстана Рустам Минниханов от имени жителей республики и от себя лично поздравил Президента России Владимира Путина с семидесятилетием.