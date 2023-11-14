Теплоход-буксир с двумя баржами сняли с мели под Казанью

Теплоход-буксир «Тибет», который сел на мель накануне на 1305 километре реки Волги рядом с Казанью, сняли с нее, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Судно сняли с мели сегодня в четыре часа утра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Напомним, инцидент произошел накануне на 1305 километре реки Волги рядом с Казанью. Теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами сел на мель.

В результате никто не пострадал, розлива топлива не было.

В ведомстве уточнили, что следовали суда по маршруту Новочебоксарск – Казань.