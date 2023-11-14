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Происшествия 14 ноября 2023 08:50

Теплоход-буксир с двумя баржами сняли с мели под Казанью

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Теплоход-буксир «Тибет», который сел на мель накануне на 1305 километре реки Волги рядом с Казанью, сняли с нее, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Судно сняли с мели сегодня в четыре часа утра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Напомним, инцидент произошел накануне на 1305 километре реки Волги рядом с Казанью. Теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами сел на мель.

В результате никто не пострадал, розлива топлива не было.

В ведомстве уточнили, что следовали суда по маршруту Новочебоксарск – Казань.

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