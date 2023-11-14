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Теплоход-буксир с двумя баржами сняли с мели под Казанью
Теплоход-буксир «Тибет», который сел на мель накануне на 1305 километре реки Волги рядом с Казанью, сняли с нее, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Судно сняли с мели сегодня в четыре часа утра.
Напомним, инцидент произошел накануне на 1305 километре реки Волги рядом с Казанью. Теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами сел на мель.
В результате никто не пострадал, розлива топлива не было.
В ведомстве уточнили, что следовали суда по маршруту Новочебоксарск – Казань.
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