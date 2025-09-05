news_header_top
СВО 5 сентября 2025 09:07

«Биектау ашлары»: жены бойцов из Высокой Горы отправили на фронт 30 тыс. супов

Елена Адаева, Лидия Мухаммадиева, Марина Шкарубо, Регина Губайдулина и Зиля Назмиева из Высокогорского района объединились не только из-за того, что их мужья сейчас в зоне СВО. Женщины создали проект «Биектау ашлары», который стал для них настоящим делом сердца.

Каждую неделю они готовят около тысячи порций горячей еды для бойцов. В ассортименте помимо супов – чаи, домашняя пастила, сухарики. Всего девять видов блюд, которые напоминают защитникам о тепле родного дома.

За время работы проекта на фронт уже отправлено 30 тысяч супов.

Жители района активно поддерживают женщин: приносят овощи со своих огородов, помогают с продуктами. Для закупки мяса организуются сборы средств.

«Пока наши защитники на передовой, мы здесь стараемся вложить в каждую банку тепло и заботу. Пусть они знают, что дома о них помнят, ждут и гордятся», – говорят участницы «Биектау ашлары».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

