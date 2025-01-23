«Тепло им нужно»: 81-летняя нижнекамка вяжет носки и шьет подушки для военных

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жительница Нижнекамска Галина Порфирьева вот уже на протяжении двух лет помогает участникам спецоперации. Несмотря на преклонный возраст, а ей скоро исполнится 81 год, она каждый день вяжет носки, шьет подушки, чтобы защитникам было тепло и уютно.

Сейчас Порфирьева начала вязать очередную партию носков. Каждая петелька наполнена теплом и заботой.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я желаю, чтоб ребятам было тепло, чтобы они не мерзли. Сейчас вот какие морозы пошли, а они же в окопах, на улице. Им нужно тепло. Я чувствую, что им помогают, благодаря моим носочкам ножкам будут в тепле», — убеждена Порфирьева.

Изначально пенсионерка заготавливала для бойцов сухой армейский душ. Шить подушки начала недавно, но уже отправила первую партию – 10 штук.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Перешла на подушки спонтанно. Как оказалось, они нужны. Делаю с удовольствием, чтобы солдатам было куда прилечь, отдохнуть, чтобы они чувствовали домашнее тепло, понимая, что люди о них заботятся и помнят. Мы их ждем, с победой», — говорит активистка.

При шитье Галина Мартыновна использует разные техники, в зависимости от материала. Она переживает, что ткани дома почти не осталось. Сейчас волонтер работает с тем, что принесли дети, поэтому любой помощи в виде материала для подушек будет рада.

«Все прострочила насквозь, каждый цветок», — рассказала женщина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Шить и вязать Галина Порфирьева научилась у мамы. Своими изделиями она одевала детей и внуков и создавала домашний уют. Многие ручные работы были подарены близким. Теперь тепло ее заботливых рук смогут почувствовать и бойцы, находящиеся в зоне спецоперации.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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