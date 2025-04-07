«Теперь бегает как молодой»: житель Лисичанска передал благодарность врачам Челнов

Вернувшись из командировки в Лисичанск, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поделился не только масштабами восстановительных работ и благодарностями за волонтерскую помощь. На аппаратном совещании он рассказал историю о человеке, который вновь смог почувствовать себя живым благодаря челнинским медикам.

«Подошел ко мне житель Лисичанска, Константин Михайлович. Ему около 80 лет, – отметил Магдеев. – Просил передать благодарность нашим кардиохирургам БСМП. Они выполнили ему операцию на сердце. Он десятки лет испытывал проблемы со здоровьем. А челнинские врачи провели ему сложнейшую операцию».

Инициатором спасения стал Рустам Гатин – тот самый волонтер, который вместе с командой из Челнов кормил жителей разрушенного Лисичанска в самые тяжелые месяцы. Именно он помог Константину Михайловичу добраться до Челнов, устроил в БСМП, обеспечил всем необходимым.

Результат – настоящий повод для гордости не только медиков, но и всех, кто помогает жителям Донбасса. «Он теперь бегает как молодой, – с улыбкой продолжил мэр. – Показал нам свое хозяйство, виноградник. Рассказал, где стояла зенитная установка, когда шли бои. Сказал, что в Челнах добрые и высококлассные доктора. Это вот оценка со стороны! А мы всё недовольны нашими врачами…»

По словам главы Автограда, с каждым днем в Лисичанск возвращается мирная жизнь. Уже нет необходимости в раздаче горячей пищи – запускается общественный транспорт, коммунальное хозяйство, восстанавливаются котельные, водозаборы, мосты. Работают специалисты из Челнов и других городов Татарстана, и каждый из них вносит свой вклад в возрождение города.

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