«Руки наших врачей там бесценны»: сосудистый хирург из Челнов о работе в Лисичанске

Успешный хирург из Набережных Челнов Дамир Валиулин уехал в отпуск в Лисичанск, чтобы поработать в госпитале

Фото предоставлено аппаратом вице-премьера РТ Фаниса Аглиуллина

Он говорит, что вернулся с Донбасса совсем другим человеком. Уверен, что поедет туда снова и снова, поскольку помощь наших врачей там необходима. О том, почему успешный хирург из Набережных Челнов Дамир Валиулин уехал в отпуске Лисичанск, он рассказал в интервью «Татар-информу».

«Взял отпуск и за свой счет уехал в ЛНР работать в госпитале»

Как бы вы мечтали провести отпуск? Вариантов множество, но они очевидны. Берег моря, путешествие в край мечты, санаторий с оздоровлением, в крайнем случае – поездка к родственникам или релакс дома на диване под любимые фильмы. Отдых, покой, удовольствия. Отрешиться от каждодневных забот и посвятить время радостям – в этом смысл отпуска, не так ли?

А как вам такой вариант – взять отпуск и за свой счет приехать в ЛНР, чтобы поработать здесь в госпитале? Не верите, что подобное возможно? Но именно так поступил сердечно-сосудистый хирург из Набережных Челнов Дамир Валиулин.

Дома он работает в большой больнице скорой медицинской помощи. Чтобы было понятнее – своего рода челнинский «Склиф». То есть экстрима заведомо хватает. Выше крыши хватает. И в отдыхе в обычном понимании этого слова востребованный специалист, семьянин, да еще и отец четверых детей точно нуждается. Однако он поступил так, как поступил, и счастлив, что принял такое решение.

Фото: из личного архива Дамира Валиулина

«Детское желание помогать переросло в большую мечту»

Так уж вышло, что маленький Дамир сразу знал про себя самое главное – кем он будет. И вот даже странно: в семье ни в прошлом, ни в настоящем ни одного медика, а мальчик был уверен, что станет врачом. Во-первых, ему было необыкновенно интересно, как устроено все живое. А во-вторых, с ранних лет он осознал в себе желание помогать людям.

Детское желание помогать переросло в мою большую мечту, которую я превратил в реальность, – говорит сегодняшний Дамир Хамзаевич.

А превращал он мечту в реальность с завидным упорством и целеустремленностью, не тратя времени на обычные студенческие радости и развлечения. Сначала поступил в медицинский колледж, параллельно сразу же начал работать санитаром на скорой помощи. Но уже на втором курсе понял, что теряет время, и отправился в Казань поступать в медуниверситет. И тоже – с ходу работать.

С начальных курсов уже в Республиканскую клиническую больницу начал ходить, как только приходил с занятий – сразу туда, благо общежитие было рядом, – вспоминает Дамир. – Просился по возможности помогать, ассистировать, очень многие врачи меня уже хорошо знали: «О, студент пришел, пойдем с нами, Хамзаевич». Не было никаких сомнений, что стану хирургом, студентом уже по-настоящему ассистировал на операциях. Я очень активный, цель была – сделал все, чтобы ее достичь.

Фото: из личного архива Дамира Валиулина

«Теряться нельзя – это усвоил еще в студенчестве»

В одно из дежурств деятельный студент вечером пришел в отделение сосудистой хирургии. Зашел в ординаторскую – увидел молодого врача. Это был ныне очень известный в Татарстане сосудистый хирург Айгиз Фейсханов, в ту пору – начинающий специалист. Валиулин завел свою привычную песню – дескать, я такой-то, хотел бы поучиться, анамнез с вами пособирать… Айгиз Камилевич хладнокровно снял со своей шеи фонендоскоп, повесил на шею студента: вперед! В приемный покой как раз пациента привезли, которого следовало готовить к операции. Настырный студент слегка присел от напора, но растеряться себе не позволил.

Теряться нельзя – это он усвоил еще тогда. И старался использовать каждую крупицу нового опыта, чтобы вырастить свою профессиональную уверенность. Пригождалось все. В пору санитарской работы на скорой видел, как реанимируют пациентов, – пригодилось. Однажды на операции у пациента внезапно случилась остановка дыхания, сердечной деятельности. А все шло настолько хорошо, что медики, по правде говоря, уже несколько расслабились, а молодой анестезиолог и вовсе растерялась от неожиданности. Зато у Дамира все сработало на подкорковом уровне: коршуном кинулся делать вентиляцию легких. И ожил пациент, задышал. Тут и анестезиолог очнулась: качайте, качайте!

В Набережных Челнах к тому времени стало формироваться сосудистое отделение, и казанский студент Валиулин, приезжая домой, постоянно там находился.

Уже целенаправленно начал ходить в отделение, и понял: дороги назад нет, я – сосудистый хирург, – с улыбкой вспоминает Дамир Хамзаевич.

Если честно, в годы учебы ему нравилось все, что изучали. Был готов стать и кардиологом, и урологом, и онкологом… Но интерес к сосудистой хирургии перевесил все.

Фото: из личного архива Дамира Валиулина

«Мама так и думает, что я в Москве на учебе»

Понятно, что в хирургии ничего простого нет в принципе. Но у сосудистых хирургов работа поистине ювелирная.

Сейчас делаю операции – наложение артериовенозных анастомозов для больных, которые постоянно на гемодиализе, через день очищают почки, потому что продукты распада не выделяются, – рассказывает врач. – Надо накладывать анастомоз, артериовенозную фистулу, а диаметр сосудов 2 мм. Чуть не так стежок наложил – риск тромбоза прямо во время операции. Так что экстрима хватает в будни. Во время операции в течение секунды все может перевернуться – необходимо на холодный ум, на холодное сердце выбрать лучший метод ведения пациента. Поджилки иногда трясутся, выходишь весь мокрый. Но нельзя паниковать, чтобы руки не тряслись, этого нельзя допускать: тут человеческая жизнь. Тень сомнения появляется – останавливаешься, начинаешь обратный отсчет: десять… девять… восемь… Через десять секунд успокаиваешься, дальше быстро все. Холодный ум возвращается, показываешь всей команде, что хирург не паникует. Если хирург паникует, начинается хаос: он дирижер, все на него смотрят.

И вот теперь законный вопрос: зачем в свой отпуск Дамир Валиулин приехал к нам? Востребованный специалист, занятость огромная, адреналина – более чем… А все дело в Рустаме Гатине – не только любимом кашеваре лисичан, но и инициаторе многих проектов, связавших наш город и Татарстан особенно крепко. Валиулины и Гатины дружат семьями, и Рустам со свойственными ему красноречием и убежденностью рассказывал о жизни в наших краях, о замечательных людях, о трудностях, с которыми им приходится справляться так долго. Дамиру казалось: он не друга слушает, а фильм смотрит, причем не о нынешних временах, а о далекой войне.

Рустам сказал: «Твоя помощь будет неоценима, ты там нужен», – делится доктор. – Я никому ничего не говорил, мама так и думает, что я в Москве на учебе. Жене только сказал, она была в шоке. Но она привыкла к тому, что спорить со мной невозможно. Взял отпуск на две недели…

Фото: из личного архива Дамира Валиулина

Дамир понимал: приехал в нужное время в нужное место

Дамир трезво прикинул свои возможности: опытный сердечно-сосудистый хирург, также является эндоваскулярным хирургом, через небольшие проколы делает операции на сердце, диагностики проводит. Кроме того, имеет сертификат врача УЗИ. Да, он действительно может быть полезен. Так и отправился «на отдых» при поддержке вице-премьера Республики Татарстан Фаниля Аглиуллина.

Поскольку прибыл «самоходом», успел поработать в нескольких местах, дольше всего – в военном госпитале.

Туда постоянно привозили пациентов, которым требовался сосудистый хирург. А учитывая, что я еще УЗИ делаю, в этом была большая потребность: тромбозы венозные, артериальные, непроходимость сосудов… В первый день приняли 170 человек, ночью не спали. И в тот же день первая тяжелая операция. Привезли пациента, рука его была сильно раздута, задача стояла спасти конечность. Я посмотрел, оценил свои силы, сказал – да, я смогу. Сделал операцию, наутро посмотрели – рука теплая, все хорошо.

Две недели пролетели очень быстро и в то же время показались вечностью. Дамир понимал: приехал в нужное время в нужное место. Даже если бы сделал одну операцию, спас одну жизнь – уже все было бы не зря. А главное, внутри изменилось, наверное, все.

Мой внутренний мир перевернулся. Это шок, взрыв мозга. Первое время консенсус внутри себя не мог найти: я это вижу своими глазами, все это может быть?.. У меня внутри все кипит, как в море, шторм идет, не хочу уезжать. Я уже не тот человек, который был до… Понимаю, что вернусь сюда однозначно. Уже отправил документы, заявку, что хотел бы сотрудничать через Центр медицины катастроф. Как сидеть дома? Теперь буду готовиться более целенаправленно, я знаю, к чему я вернусь, что с собой взять, какой расходный материал, какие инструменты. Меня могут отправить в отделение, где сосудистых инструментов вообще нет. Я буду готов.

Дамир Валиулин не скрывает: не любитель говорить о себе. Охотно отказался бы от интервью, но понимает – это нужно не ради самопиара.

Рустам убедил меня: надо рассказывать, чтобы с тебя брали пример, чтобы вдохновил других специалистов, чтобы они ринулись сюда. Понимаю, что медики здесь нужны, надеюсь, все больше будет желающих приехать и помочь от всей души. Буду рассказывать коллегам, что их руки бесценны, ваш ум и опыт обязательно понадобятся здесь. И я вернусь.

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной