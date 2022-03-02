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Спорт
2 марта 2022  10:23
Дамир Садриев

Теннисисты из России будут выступать на турнирах ATP и WTA без флага страны

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Российским теннисистам запретят выступать под флагом страны на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы организаций.

Отмечается, что в играх с участием теннисистов из России не будет упоминаться название страны. Однако, российские спортсмены все еще смогут принимать участие в международных теннисных турнирах. 

Кроме того, сообщается, что запланированный на октябрь Кубок Кремля в Москве отменен. 

Напомним, ранее российский теннисист Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира, а казанская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 24 месте в мировом рейтинге WTA, обновив свой личный рекорд.

#теннис #вероника кудерметова
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