Теннисисты из России будут выступать на турнирах ATP и WTA без флага страны

Российским теннисистам запретят выступать под флагом страны на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы организаций.

Отмечается, что в играх с участием теннисистов из России не будет упоминаться название страны. Однако, российские спортсмены все еще смогут принимать участие в международных теннисных турнирах.

Кроме того, сообщается, что запланированный на октябрь Кубок Кремля в Москве отменен.

Напомним, ранее российский теннисист Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира, а казанская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 24 месте в мировом рейтинге WTA, обновив свой личный рекорд.