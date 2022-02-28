Вероника Кудерметова поднялась на 24-е место в рейтинге WTA, обновив свой личный рекорд

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 24-ю строчку в обновленном мировом рейтинге WTA.

Для уроженки Казани эта позиция в рейтинге женской теннисной ассоциации стала рекордной в карьере. Прошлый рекорд (25-е место) был установлен ровно неделю назад после выхода в финал турнира, организованного в Дубае.

Стоит отметить, что прямо сейчас Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь Анастасии Павлюченковой (14-е место).

Рейтинг WTA. Женщины.

1. Эшли Барти (Австралия) — 7980 очков.

2. Барбора Крейчикова (Чехия) — 5073.

3. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4853.

4. Ига Швентек (Польша) — 4776.

5. Анетт Контавейт (Эстония) — 4721.

14. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473.

24. Вероника Кудерметова (Россия) — 1875.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира.