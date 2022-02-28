Российский теннисист Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира
Россиянин Даниил Медведев вышел на первое место в обновленном рейтинге теннисистов в мужском одиночном разряде.
Произошло это после того, как бывшая первая ракетка мира Новак Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке из Чехии Иржи Веселы в четвертьфинале турнира, организованного в Дубае.
Рейтинг АТР. Мужчины.
1. Даниил Медведев (Россия) — 8615 очков.
2. Новак Джокович (Сербия) — 8465.
3. Александр Зверев (Германия) — 7515.
4. Рафаэль Надаль (Испания) — 6515.
5. Стефанос Циципас (Греция) — 6445.
6. Андрей Рублёв (Россия) — 5000.
Таким образом, Даниил Медведев станет лишь третьим российским теннисистом в истории, возглавившим мировой рейтинг. Ранее это удавалось Евгению Кафельникову в 1999 году и Марату Сафину в 2001 году.