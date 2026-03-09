«Тенденция любви к народному»: чего ждет мастер-резидент от обновленного ЦУМа

Обновленный ЦУМ как Центр уникального мастерства показали в Казани Раису РТ, а затем и журналистам. О том, какие народные промыслы в нем представлены, чем нынешний тренд популяризации ремесел напоминает дореволюционную моду и поможет ли это развиваться рукодельникам, «Татар-информ» расспросил одного из резидентов центра, керамиста Наталью Пилюгину.





Керамист Наталья Пилюгина – один из резидентов Центра уникального мастерства в Казани

Фото: © предоставлено Натальей Пилюгиной

Из Центрального универсального магазина к Центру уникального мастерства

Казанское художественное училище, Казанский институт культуры и искусства, Институт дизайна и прикладных искусств КФУ, а также, например, кооператив из Оренбурга как производитель татарских пуховых шалей и т. д. – всего 78 мастерских и творческих учреждений стали первыми резидентами обновленного ЦУМа. Советскую аббревиатуру при реконструкции здания сохранили, вложив в нее новый смысл. Теперь это не Центральный универсальный магазин, а Центр уникального мастерства, созданный для сохранения народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства народов Татарстана.

Неделю назад состоялось техническое открытие ЦУМа. Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел помещения для мастер-классов, производственные и выставочные пространства, зону общепита, мастерские по ювелирному искусству, деревообработке, узорному ткачеству, художественной обработке кожи, гончарному делу, пообщался с ремесленниками, пожелав им успехов на новом месте. В четверг обновленный ЦУМ показали уже журналистам.

Цокольный этаж отвели под ремесла с тяжелым производственным процессом: кузнечное и токарное дело, деревообработка и резка по дереву, а также отдельный комбинат керамических мастерских из 12 предпринимателей. Первым резидентам ЦУМа, отметим, посулили в качестве господдержки не только обновленное специально оборудованное помещение, но и три года бесплатных арендных отношений.

Наталья Пилюгина: «Хочется передавать свой опыт, знания, хочется делать очень красивые творческие работы, а не гнаться за сувениркой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Керамика как занятие любовью

Одна из первых поселенцев ЦУМа в его новейшей истории – Наталья Пилюгина. Керамикой она начала заниматься еще в 1988 году в Комбинате народных художественных промыслов Татарстана.

«Мне бы хотелось на новом месте больше развиваться как мастер. Я уже в том возрасте, когда хочется передавать свой опыт, знания, хочется делать очень красивые творческие работы, уже не гнаться за потоком, за сувениркой. Я уже в том возрасте, когда могу и должна себе позволить творить. Для мастера главное – быть реализованным», – подчеркнула керамист.

В семейной мастерской Натальи изготавливают авторскую керамическую посуду с татарским орнаментом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В семейной мастерской Натальи три человека. Изготавливают, и в первую очередь сама Наталья, авторскую керамическую посуду с татарским орнаментом. Для этого закуплены четыре станка (гипсомодельный и заливочные), гончарные круги и даже 3D-принтер, печатающий фарфор, – один такой во всей России.

«Керамика – это моя любовь. Процесс, который затягивает» Фото: © предоставлено Натальей Пилюгиной

«Керамика – это моя любовь. Процесс, который затягивает, в котором надо быть, чувствовать и наслаждаться. Это как занятие любовью. Но чтобы быть востребованным, надо сделать очень много, не просто открыть специальный центр. Надо поднимать уровень, участвовать в выставках, везде заявляться – это опять деньги», – резонно отметила собеседница «Татар-информа».

По следам Академии Штиглица

Мастерская Натальи Пилюгиной тщательно исследует и по возможности наследует культурные коды керамического ремесла села Пестрецы. До революции в Казанской губернии свои гончары были и в селе Топкино, и в селе Донауровский Урай, и в Берлибаше и Юркулях, отдельные мастера – в деревнях Борисково и Ометьево. А на территории современного Менделеевского района Татарстана было даже более крупное производство – Кокшанский керамический завод. Однако на рубеже XIX-XX веков село Пестрецы стало одним из крупнейших центров гончарного промысла в Поволжье. И именно здесь, утверждает Наталья, впервые нанесли татарский орнамент на бытовую керамику, превратив ее в предмет искусства.

Мастерская Пилюгиной исследует и по возможности наследует культурные коды керамического ремесла села Пестрецы Фото: здание, в котором располагалась Пестречинская художественно-ремесленная учебная мастерская / © предоставлено Натальей Пилюгиной

«При Николае II был расцвет модерна, ар-нуво, неорусского стиля – вся Россия ударилась в любовь к русскому народному искусству, традиционному искусству вообще. Был указ императора Николая II, до 1900 года велась статистика кустарных промыслов, по всей России создавались учебно-производственные мастерские. В Казанской губернии было создано более 12 крупных мастерских. Каждый дворянин почитал за честь заниматься ручной работой: кружево, вышивание… Мастерские в Пестрецах курировала известная в Казани семья Боратынских. Казанское земство и оплатило, и выделило специальное место под строительство. Позже советская власть скрывала, что в Пестрецах промысел выводили на новый уровень выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии барона Штиглица. Вся история была подана так, что какие-то крестьяне что-то делали в селе Пестрецы», – рассказала наша собеседница.

Музей прикладного искусства Академии Штиглица в Санкт-Петербурге Фото: © предоставлено Натальей Пилюгиной

Учебно-производственная мастерская, пояснила Пилюгина, была создана, чтобы уйти от гончарного круга, поднять уровень мастерства сельских ремесленников, нанести орнаменты и сделать шикарную посуду. К этому времени были достаточно развиты технологии, а в село привезли новое, самое современное на тот момент оборудование, которого не было даже в Санкт-Петербурге в Академии Штиглица.

«Помимо учебно-производственных мастерских в каждом крупном селе была вечерняя школа рисования, куда мог прийти заниматься любой житель села. Надеюсь, подобная история повторится в хорошем ключе в новом Центре уникального мастерства. Ведь и сейчас идет тенденция любви к народному искусству, создаются как предметы интерьера, так и образцы необычной керамики. Этот подход мне очень интересен. Мне интересен симбиоз, слияние татарского и русского орнаментов в интерьере, в посуде», – подчеркнула керамист.

С Минтимером Шаймиевым на открытии выставки в рамках фестиваля «Духовное единство России» в Болгаре Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ради слов «Ой, как было у бабушки!»

С осени 2024 года, по словам Натальи Пилюгиной, она наблюдает существенный спад востребованности своей керамики. Покупатель стал сдержаннее в расходах. Но свое дело мастерица оставлять не думает. Знает, что времена меняются, но для своего любимого занятия она всегда найдет актуальное приложение.

«Сувенирка закончилась, когда пришел Китай, у нас себестоимость зашкаливает» Фото: © предоставлено Натальей Пилюгиной

«Я упертый и креативный человек. В 90-х годах была востребована парковая скульптура, фонтаны. Мы оформляли сады-огороды интересными вазочками, делали горки с керамикой, с фонтанами и т. д. 90-е годы закончились, появился туристический поток. Сувенирка закончилась, когда пришел Китай: его мы не можем побороть, потому что Китай дает возможность делать наценку в три раза, а у нас себестоимость зашкаливает. Тогда мы с мужем купили автобус, загрузили мастеров, начали кататься сами по всей России по ярмаркам, Сабантуям, рассказывали о себе. Сейчас это время опять закончилось, настало время ЦУМа», – рассуждает Наталья.

Свое дело мастерица оставлять не думает Фото: © предоставлено Натальей Пилюгиной

На вопрос, что же все эти годы убеждало ее быть верной ремеслу, керамист отвечает, не задумываясь:

«Когда заходят в мой магазин, первое чувство: «Ой, а у меня такое было у бабушки! Ой…» Когда как «у бабушки» – это внутри рождается запах пирогов, чая, и спокойствие. Я для этого и делаю свое пространство: оно должно поднимать чувства внутри, воспоминания – добрые, хорошие, как у бабушки».