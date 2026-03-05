Музей самоваров, стены из «чак-чака» и фэшн-показы: чем удивит обновленный ЦУМ в Казани

Бывший Центральный универмаг в столице Татарстана превращается в большой центр ремесел и творчества. Вскоре здесь откроются десятки мастерских, музей самоваров, фудкорт, образовательные площадки и пространства для мастер-классов. Что именно появится в обновленном ЦУМе и чем он удивит посетителей – в фоторепортаже «Татар-информа» из пресс-тура.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ЦУМ в Казани сохранит привычное название, но получит новое значение. Теперь он стает Центром уникального мастерства – многофункциональным комплексом, который объединит модернизированную историческую часть и современный конгрессно-офисный центр. Общая площадь объекта составит 53 тыс. квадратных метров, а вводить его в эксплуатацию будут поэтапно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первым в ЦУМе откроется исторический блок здания площадью около 31 тыс. квадратных метров. Здесь разместятся 68 ремесленных мастерских по 18 направлениям народных художественных промыслов Татарстана, где будут работать 79 резидентов – мастеров и представителей креативных индустрий: кузнецы, стеклодувы, гончары, мастера по дереву, коже, ткачеству, ювелирному делу и другим ремеслам.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одну из мастерских первого этажа заняла студия Dasaev, где создают украшения, в том числе в национальном стиле. Здесь можно будет увидеть серьги, подвески и броши, выполненные в форме герба и флага Татарстана, а также украшения, вдохновленные традиционными элементами культуры – например, ичигами. В мастерской оборудована полноценная рабочая зона, где мастера будут не только создавать изделия, но и проводить мастер-классы для посетителей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ЦУМе разместилась единственная в Татарстане мастерская лозоплетения. Представители фабрики «Ива мебель» из села Янгулово Балтасинского района продолжают здесь традиции, возникшие несколько столетий назад. Все изделия создаются из натуральной ивы и полностью вручную. В мастерской будут представлены плетеные кресла, столы, этажерки, декоративные плафоны для светильников и другие предметы интерьера, выполненные из экологичного материала. Посетители смогут не только увидеть готовую мебель, но и понаблюдать за процессом работы мастеров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельное пространство заняла мастерская кожаной мозаики, где создают предметы интерьера и декоративные изделия из натуральной кожи. Здесь можно будет увидеть сундуки, панно, настенные ковры и подушки, выполненные в этой редкой технике. Среди работ и уникальные книги, изготовленные специально для президентов стран БРИКС: они полностью выполнены из кожи с использованием выжигания и ручной росписи. В мастерской также представлена книга «Шурале» по произведению Габдуллы Тукая на английском языке, выполненная в той же технике.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одну площадку на первом этаже заняла пуховая мастерская, где можно будет увидеть полный цикл создания изделий из козьего пуха. Мастера самостоятельно подготавливают сырье: вычесывают пух, очищают его, валяют и превращают в нить, из которой затем создают изделия. Здесь будут делать знаменитые легкие платки-паутинки, шарфы и другие аксессуары. Часть изделий создается полностью вручную, часть – с использованием машинной вязки. Все этапы производства можно будет увидеть прямо в мастерской, а также попробовать свои силы на мастер-классах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На первом этаже рядом с эскалаторами будут расположены гримерные комнаты. Организаторы планируют устраивать небольшие фэшн-показы прямо в пространстве ЦУМа: они будут начинаться неожиданно для посетителей, превращая обычную прогулку по кластеру в живое культурное событие. Участвовать в них будут молодые дизайнеры, которые также будут работать в мастерских Центра уникального мастерства.

Фото: t.me/arch_elena

Одним из центральных элементов интерьера станет кинетическая скульптура, созданная совместно с художницами Ляйсан Сосуновой и Марией Маркеловой. Конструкция будет расположена над зоной фэшн-показов и станет своеобразной доминантой пространства. Ее элементы смогут подниматься и опускаться, а латунные детали будут мягко покачиваться, создавая ощущение движения и живой архитектуры. По задумке авторов, скульптура станет визуальным символом нового ЦУМа и будет привлекать внимание посетителей уже с первого этажа. Установить ее планируют в течение двух ближайших недель.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сердце» комплекса – фудкорт с национальной татарской кухней. Здесь можно будет попробовать традиционные блюда – эчпочмаки, беккены, элеши, чак-чак и другие угощения. Интерьер оформлен в национальной стилистике: стены украшают гипсовые элементы в форме татарской выпечки, а потолок – крупные плафоны в виде чайных пар. Также рядом построили инсталляцию традиционного татарского дома, который объединит фудкорт с зоной кулинарных мастер-классов и станет фотозоной для гостей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рядом с фудкортом сделали зону кулинарных мастер-классов, рассчитанную примерно на 40–50 человек. Здесь посетителям будут показывать, как готовят традиционные татарские блюда – например, чак-чак, талкыш калеве или кыстыбый. Стены пространства украсили декоративными элементами в виде чак-чака, а на больших экранах будут показывать процесс приготовления национальных блюд. Организаторы также планируют приглашать поваров из других регионов и стран, чтобы проводить гастрономические мастер-классы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На втором этаже разместился частный музей самоваров коллекционера Рустема Ахмедзянова. Он начал собирать свою коллекцию в 2012 году и за это время собрал более 600 самоваров со всего мира, часть из которых представил в ЦУМе. Среди экспонатов есть уникальные предметы XVIII–XIX веков – например, самовар «Виноградная лоза» с декоративными ручками, модели из царской России с серебрением, самовар-избушка, а также редкие экземпляры из Франции и США. В коллекции также представлены подстаканники, чайники и другие предметы чайной культуры.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Площадку в ЦУМе планирует открыть и Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Здесь появится лаборатория, где будут заниматься прототипированием. В распоряжении студентов и преподавателей будет современное оборудование – восьмиосевой робот, фрезеровочные и лазерные станки, позволяющие создавать сложные дизайнерские объекты, например мебель или элементы городской среды. В лаборатории также планируют экспериментировать с новыми продуктами. Среди представленных идей, например, напитки с национальными вкусами, вдохновленные татарскими десертами – губадией и чак-чаком.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский государственный институт культуры (КАЗГИК) создаст в ЦУМе образовательный кластер. Площадка будет включать три зоны: пространство для мастер-классов, интерактивную зону и шоурум. Здесь также планируют проводить тематические квесты, посвященные истории и культуре Татарстана. Среди возможных сюжетов: «В поисках казанской шапки», «Тайна озера Кабан» или история сказочного Шурале. Такой формат, по мнению авторов проекта, позволит посетителям в интерактивной форме познакомиться с традициями республики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельной частью пространства станет шоурум КАЗГИКа, где представят изделия студентов и преподавателей: керамику, войлок, текстиль, костюмы с этническими элементами и необычные аксессуары – например, сумки в виде матрешек или декоративные сундуки. У посетителей будет возможность не только своими глазами увидеть изделия, они также смогут сделать индивидуальные заказы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На цокольном этаже ЦУМа разместятся гардероб, зона питания для мастеров и мультимедийный зал, а также проход в образовательный центр профориентации – уникальный проект для республики. Уже обустроено пространство Татарского книжного издательства с магазином, где планируются мастер-классы и автограф-сессии. Концепция объединяет книги и кофе: например, в ближайшем времени планируют организовать мастер-класс с автором книги о родословной, где расскажут, как изучить историю своего рода.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, здесь появятся 12 гончарных мастерских, где посетители смогут попробовать себя в ремесле или приобрести изделия местных мастеров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во время экскурсии журналисты также побывали на мастер-классах. Корреспондент «Татар-информа» посетила занятие по ныртинскому плетеному кружеву – уникальному виду народного промысла. Кружево создают по сколку – схеме в натуральную величину, закрепленной на валике, а плетут его с помощью коклюшек. Работа требует терпения: небольшое изделие мастерица делает около двух недель. Цена зависит от масштаба – например, кружевной зонт может стоить от 100 тысяч рублей, ведь каждое изделие создается в единственном экземпляре.

Эскиз: пресс-служба ЦУМа

Территорию вокруг комплекса благоустроят предположительно к августу. Здесь появятся фонтаны, а рядом оборудуют парковку для автомобилей и туристических автобусов: одновременно у комплекса смогут останавливаться до шести экскурсионных автобусов. Также предусмотрено 146 парковочных мест для машин и дополнительная парковка на улице Московской на 30 мест.