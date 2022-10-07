В Казанском Кремле открылась выставка традиционной керамики «Пять стихий»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казанском Кремле, в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, открылась выставка «Пять стихий». Несмотря на свое кажущееся эзотерическим название, проект экспонирует историческую и современную керамику, стилизованную под народный гончарный промысел Пестречинского района республики.

«Пять стихий – это вода, огонь, воздух, земля и человек, его творческая энергия», – рассказывала на вводной экскурсии автор современных изделий из керамики Наталья Пилюгина, член Союза художников, Палаты ремесел РТ, мастер народных художественных промыслов.

Из 82 предметов на выставке 66 выполнены ею, еще 16 – музейные экспонаты, как, например, стул-кувшин на трех ножках «Райские птицы клюют ягоды», созданный в начале ХХ века. Предметы керамики из своих фондов для выставки предоставили Краеведческий музей Пестречинского района и музей ИЗО РТ. Кроме того, керамическую палитру дополняют фотографии о гончарном ремесле района конца XIX – начала ХХ века.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На выставке представлены традиции керамического промысла Татарстана, и что для нас отрадно – пестречинской керамики. Главное – мы видим возрождение этого промысла в творчестве мастера Натальи Пилюгиной. Пестречинская земля всегда славилась своими мастерами – кузнецами, резчиками по дереву, паркетчиками, ювелирами... Но все-таки самую большую славу нашему краю принесли наши гончары, работы которых разнеслись по всему миру», – сказала, открывая выставку замглавы Пестречинского района Татарстана Венера Игнетьева.

Пестречинская керамика прославилась впервые нанесенным на глину татарским орнаментом, акцентировала Лейсан Шайхутдинова — научный сотрудник Музея Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

«Как известно, Пестречинский район был образован в 1930 году, сам Краеведческий музей Пестречинского района был основан в 1986 году и разместился в старинном здании школы, построенной из местного кирпича красной глины. Расцвет гончарного дела в районе приходится на конец XIX – начало ХХ века. Здесь находилось 356 дворов, из них практически половина занимались гончарным промыслом. В 1910 году был издан указ о строительстве гончарных, художественно-ремесленной мастерских, директором стал выпускник Санкт-Петербургского художественного училища имени Штиглица Александр Ильинский. Эта учебная мастерская работала до 1921 года. Многие работы доставлялись в Санкт-Петербург и Казань, а потом расходились по всей России», – рассказала сотрудница музея.

Выставку «Пять стихий» посетители Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан могут посмотреть до 22 января следующего года.