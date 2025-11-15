В Татарстане ожидаются штормовой ветер, дождь и мокрый снег

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 15 ноября, в Татарстане сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, ожидаются умеренные дожди. На западе региона вечером дождь перейдет в мокрый снег.

Будет дуть юго-западный ветер силой от 9 до 14 м/с. Иногда его порывы будут достигать 16–21 м/с.

По шкале Бофорта ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с – штормовым.

Столбики термометров в дневные часы покажут от +4 до +9 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за циклона среднесуточные температуры в Татарстане превысят норму на восемь-девять градусов.