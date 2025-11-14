Циклон принесет в Татарстан потепление до +9 градусов, местами вероятны дожди

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня и завтра, 14 и 15 ноября, в Татарстане ожидается повышение температурного фона – за счет влияния южной периферии обширного северного циклона. Среднесуточные температуры превысят норму на восемь-девять градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой в пятницу останется облачным, днем – с прояснениями. Небольшие дожди, повсеместные в темное время суток, в светлое будут идти лишь местами (но не в Казани).

Южный и юго-западный ветер скоростью от 7 до 12 м/с в дневные часы кое-где, включая столицу РТ, будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким). После достаточно теплой (без минусовых температур) ночи воздух в регионе прогреется до +4, +9 градусов.

Согласно прогнозу метеорологов, в субботу температурный фон не изменится, но на Татарстан начнут влиять идущие с северо-запада атмосферные фронты. Если ночью дожди будут идти лишь на западе региона, то днем умеренные дожди ожидаются повсеместно, а ближе к вечеру в западных районах дождь перейдет в мокрый снег. Юго-западный ветер усилится до 15–20 м/с.

В воскресенье, 16 ноября, через республику должен пройти холодный атмосферный фронт с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега. Направление ветра изменится на северное и северо-восточное, похолодает до +1, -2 градусов. Местами на дорогах сформируется гололедица.

По предварительным данным синоптиков, в понедельник, 17 ноября, осадки маловероятны. Прогнозируется до -2, -7 градусов ночью и около нуля – днем. Во вторник, 18-го числа, вновь вероятны смешанные осадки и значительное повышение температуры.