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Общество 11 января 2025 14:19

Температурные аномалии в Татарстане продолжатся в ближайшие дни

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В ближайшие 10 дней в Татарстане по-прежнему ожидается аномальное тепло. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

Так, с 11 по 20 января средние температуры будут превышать климатическую норму на 7 градусов. Для Татарстана она составляет −9,5 градуса, по Казани — −8,7 градуса.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил, что в последний день недели в республике прогнозируются туман и сильная гололедица.

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#прогноз погоды #аномальное тепло
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