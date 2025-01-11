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Температурные аномалии в Татарстане продолжатся в ближайшие дни
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В ближайшие 10 дней в Татарстане по-прежнему ожидается аномальное тепло. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.
Так, с 11 по 20 января средние температуры будут превышать климатическую норму на 7 градусов. Для Татарстана она составляет −9,5 градуса, по Казани — −8,7 градуса.
Ранее Гидрометцентр РТ предупредил, что в последний день недели в республике прогнозируются туман и сильная гололедица.
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