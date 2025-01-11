Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в Татарстане из-за аномального тепла

В ряде российских регионов, в том числе в Татарстане, прогнозируются опасные погодные явления, связанные с аномально теплой погодой. С таким прогнозом в беседе с ТАСС выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по его словам, завтра, 12 января, в республике прогнозируется сильная гололедица и осадки во всех фазах. Сильные осадки и ветер прогнозируются в Калининградской области, в Коми. На Чукотке в ближайшие три дня — 11-13 января — пройдут метель, снег, а ветер может усилиться до 27 м/с.

«Очень много сложных вопросов на юге Западной Сибири: в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии будет идти снег, мокрый снег, ветер усилится до 20 м/с», — продолжил синоптик.

Затронут неблагоприятные погодные явления и юг страны. Так, в Крыму на выходных возможны сильные дожди, а в начале новой недели — мокрый снег, образуются отложения на проводах. Сильный дожди и мокрый снег накроют и Краснодарский край. Порывы ветра на черноморском побережье могут достигать 20 м/с.

«Подавляющее большинство прогнозируемых опасных явлений связано с теплой погодой», — заметил научный руководитель Гидрометцентра России.