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Общество 11 января 2025 12:31

В Татарстане ожидаются туман и сильная гололедица

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В воскресенье, 12 января, ночью и днем на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Кроме того, в ночные и утренние часы на территорию республики опустится туман.

#прогноз погоды #туман
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