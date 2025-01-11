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В Татарстане ожидаются туман и сильная гололедица
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В воскресенье, 12 января, ночью и днем на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Кроме того, в ночные и утренние часы на территорию республики опустится туман.
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