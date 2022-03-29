Антикризисный штаб в Альметьевске обсудил введение моратория на проверки МСП

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел антикризисный штаб для устойчивого развития экономики. Как пишет в своем Telegram-канале мэр нефтеграда, основной темой встречи с предпринимателями стало введение моратория на проведение проверок малого и среднего бизнеса.

«Закон соблюдается, но бизнес при этом не страдает — это наша цель», — отметил Нагуманов.

Также без внимания не остались вопросы, которые угрожают здоровью и жизни людей. Например, недавно в Альметьевске прошла проверка вывесок магазинов. «Если вывеска разбита, то это штрафной момент. Но контролеры не пишут сходу штрафную квитанцию, а спокойно объясняют, что не так и что нужно сделать, чтобы стало правильно», — заявил мэр.

После основной части встречи все желающие могли подойти к представителям государственных и контролирующих органов и проконсультироваться по всем вопросам.

Оперативный штаб в Альметьевске по работе с малым и средним предпринимательством продолжает свою работу, телефон горячей линии: 8(8553) 39-01-09.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.