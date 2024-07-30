«Тело ребенка увезли, дети продолжают гонять»: жители Дубровки о юных лихачах на дороге

«Дети, как гоняли на питбайках, так и гоняют»

С начала года на дорогах республики произошло уже пятнадцать ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали дети и подростки младше шестнадцати лет. Семнадцать детей получили травмы в этих ДТП, один – в Лаишевском районе РТ – погиб.

В конце минувшей недели произошла еще одна трагедия – 10-летний мальчик за рулем багги в селе Дубровка Зеленодольского района РТ потерял управление, опрокинулся и погиб до приезда врачей. Как стало известно «Татар-информу», его отец в это время ехал за рулем другого багги – он катался вместе с сыном.

Самое страшное, что после гибели мальчика в Дубровке, местные подростки продолжают гонять на питайках, мопедах, квадроциклах и другом транспорте. Об этом агентству рассказала одна из жительниц Дубровки Ксения Титова.

«Я живу в поселке Центральная Ореховка – это Дубровка. Живу напротив детской площадки, где собираются дети со всех окрестных поселков. У нас сделали отличную детскую площадку, всем очень нравится. Здесь происходит какой-то ужас – собираются дети на квадроциклах, мотоциклах, на всем, что движется. Если вечером сюда приехать, то можно застать гонки на питбайках. Они для нашего поселка стали нормой за два года. Уже целый год я пытаюсь достучаться до различных пабликов, я писала главе Зеленодольского района. Мне ответили, что сюда приезжал патруль ДПС и оштрафовал двоих водителей. Я писала в прокуратуру, там мне ответили, что дело принято для рассмотрения, но работы никакой не проводилось», – рассказала она.

Ксения прислала в редакцию агентства видео, которые сняла сама за пару недель до трагедии. На них видно, что дети катаются на питбайках по улицам поселка. Некоторые даже без мотошлемов.

По словам Ксении, пугает халатное отношение родителей к своим детям. Ведь вот только-только произошла трагедия – погиб ребенок, а гонки продолжаются.

«Никто эту проблему не решает. Грубо говоря, тело этого мальчика убрали и все на этом закончилось. Дети как гоняли, так и гоняют. Жить на этой гоночной трассе невозможно, я боюсь за своего трехлетнего ребенка. Чтобы ему перейти дорогу от дома до детской площадки, нужно сильно рисковать. Что здесь только не устраивают юные гонщики», – дополнила Ксения Титова.

Ситуация с детьми на мототранспорте на дорогах стало настолько серьезной, что на ней акциентировал внимание и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Ответственность за них в ваших руках! Недопустимо бесконтрольно разрешать подросткам и детям управлять транспортом даже в местах, где, казалось бы, опасности нет», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ребенок за рулем квадроцикла, питбайка, скутера и тому подобного представляет угрозу для себя и окружающих. Как отметил Минниханов подобный транспорт – это совсем «не детская игрушка».

«Родители, ваш контроль – залог безопасности детей!»

После трагической гибели ребенка в Зеленодольском районе РТ врио главы Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин в интервью «Татар-информу» вновь напомнил беспечным родителям о том, что детям запрещено управлять транспортными средствами.

«Мотоциклы, новомодные питбайки и квадроциклы сегодня очень популярны и, к сожалению, все чаще водителями такого транспорта становятся дети. Каждый родитель, покупая такой желанный подарок, должен в первую очередь подумать о безопасности, здоровье и жизни своего ребенка. Несовершеннолетние водители, не владея даже элементарными знаниями правил дорожного движения, выезжают на проезжую часть, что в итоге может привести к трагедии», – сказал он.

Он напоминает, что питбайки, эндуро и кроссовые мотоциклы, конечно же, могут быть заманчивыми и веселыми, но передвигаться на них по дорогам общего пользования не только небезопасно, но и незаконно.

«Вся эта техника является спортивным инвентарем, который должен использоваться только на мототреках и специально оборудованных площадках. Они не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования. Управлять мототехникой разрешено только с 16 лет, обучившись в автошколе и получив водительское удостоверение соответствующей категории», – отметил Айрат Самигуллин.

Он призвал родителей исключить возможность доступа детей к ключам от любых транспортных средств.

«Запретите управление квадроциклами, питбайками, мопедами, скутерами и мотоциклами без соответствующего на то законного права и навыков вождения. Не допускайте детей к управлению мототранспортом и постоянно контролируйте их местонахождение. Задумайтесь о последствиях, к которым могут привести такие опасные игрушки. Ваш контроль – залог их безопасности», – подытожил временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.