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Происшествия 26 июля 2024 20:07

Под Казанью 10-летний мальчик погиб, перевернувшись на квадроцикле

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Трагедия произошла сегодня вечером в поселке Дубровка.

Со слов отца, ребенок катался на квадроцикле и в какой-то момент транспорт перевернулся. Мальчик погиб до приезда врачей.

По предварительным данным, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

На место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

Организована доследственная проверка.

#ребенок погиб
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