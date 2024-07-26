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Новости Татарстана и Казани
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Под Казанью 10-летний мальчик погиб, перевернувшись на квадроцикле
Трагедия произошла сегодня вечером в поселке Дубровка.
Со слов отца, ребенок катался на квадроцикле и в какой-то момент транспорт перевернулся. Мальчик погиб до приезда врачей.
По предварительным данным, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
На место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.
Организована доследственная проверка.
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