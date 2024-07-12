В Сокурах двое подростков на квадроцикле столкнулись с легковушкой, один из детей погиб

В селе Сокуры Лаишевского района РТ произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

С их слов, двое детей на квадроцикле столкнулись с легковым автомобилем. В результате один из них погиб, второго увезли медики скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

UPD. По данным Госавтоинспекции РТ, за рулем квадроцикла находился 10-летний ребенок. При выезде со второстепенной дороги он столкнулся с автомобилем Kia. Ребенок-водитель скончался на месте, его 13-летний пассажир получил травмы. Оба были без мотошлемов.

Прокуратура организовала проверку.