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В Сокурах двое подростков на квадроцикле столкнулись с легковушкой, один из детей погиб
В селе Сокуры Лаишевского района РТ произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.
С их слов, двое детей на квадроцикле столкнулись с легковым автомобилем. В результате один из них погиб, второго увезли медики скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
UPD. По данным Госавтоинспекции РТ, за рулем квадроцикла находился 10-летний ребенок. При выезде со второстепенной дороги он столкнулся с автомобилем Kia. Ребенок-водитель скончался на месте, его 13-летний пассажир получил травмы. Оба были без мотошлемов.
Прокуратура организовала проверку.
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