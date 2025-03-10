Сослуживцы ведут поиски тела погибшего на СВО Героя из Татарстана Сергея Чебнёва

Скриншот видео, предоставленного вдовой Героя России

Тело Героя России из Татарстана Сергея Чебнёва сейчас пытаются эвакуировать его сослуживцы. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала супруга комбата Ольга Чебнёв​​​​​​​а.

Напомним, накануне стало известно о том, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. В социальных сетях появились кадры, на которых наши военные водружают флаги России на освобожденных территориях.

В селе Малая Локня, где погиб командир первого батальона девятого мотострелкового полка Сергей Чебнёв, флаг водрузили его сослуживцы.

Ольга Чебнёва рассказала, что сослуживцы мужа сейчас закрепились в Малой Локне и планируют вынести тело своего командира.

«Сейчас там идет зачистка, ребята мне уже написали, что группа эвакуации на месте. Но когда снимали с дрона, увидели, что там все разрушено. Есть точка, где он, предположительно, лежит, это жилой дом, но насколько сложно будет его достать, пока непонятно. Скорее всего, без техники не обойтись. Они третий день, как зашли, вэсэушники там еще остаются, поэтому нужно подождать, когда наши полностью зачистят территорию», – рассказала она.

Напомним, Сергею Чебнёву было присвоено звание Героя России посмертно. 6 марта «Золотую звезду» Президент России Владимир Путин вручил вдове комбата.

6 августа вражеские войска вторглись на территорию Курской области. Тогда начались ожесточенные бои, нашим военным удалось остановить врага на территории Суджанского района. ВСУ не оставляли попыток прорваться к стратегически важному населенному пункту Малая Локня, через который проходила дорога к Курской АЭС, ставшей целью врага. В боях за населенных пункт участвовал комбат Чебнёв. Командуя личным составом трех полков различного подчинения, он 12 дней держал оборону населенного пункта, закрепившись в женской колонии.

18 августа прошлого года Сергей Чебнёв возглавил контратаку штурмовой группы. Тогда бойцы чуть не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных. 20 августа попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, которые не оставили ему шансов. Тело Героя до сих пор не удалось предать земле. Ему было 45 лет.

Своим подвигом подполковник вывел бойцов из окружения, задержал наступление врага и дал возможность нашим войскам перебросить резервы.

Герой родился в Рыбно-Слободском районе Татарстана, свое детство провел в Набережных Челнах. Там же окончил школу, поступил в Казанское танковое училище, затем был отправлен служить в Калининградскую область, где сейчас живут его супруга и трое детей. На заслуженный отдых Чебнёв вышел до начала СВО, а осенью 2022 года добился мобилизации и отправился на передовую. За свои заслуги в зоне боевых действий был награжден медалями «Суворова» и «За отвагу».