Телеканал «Спас» в воскресенье покажет документальный фильм о погибшем главе МЧС России

17 октября – 40 дней со дня гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. В этот день телеканал «Спас» покажет документальный фильм Анжелики Кареткиной «Зиничев. За други своя».

Фильм расскажет о жизни министра и его службе, о подвиге и вере. Смотрите в воскресенье, 17 октября, в 19:45 по телеканалу «Спас».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Президент России присвоил погибшему министру звание Героя России.