Телеканал «Союз» показал 10 выпусков проекта «Татар-информ» «Кофе с батюшкой»

На православном телеканале «Союз» показали 10 выпусков проектов информационного агентства «Татар-информ»: «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против».

Телеканал заключил соглашение с агентством в июне 2025 года. Видео, в которых руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин, рассказывает о православии, транслируются на всю Россию.

Проект был запущен «Татар-информом» в прошлом году. В видеороликах отец Александр рассказывает о православной вере простым и понятным языком, отвечает на популярные вопросы зрителей и развенчивает мифы о религии. В команде проекта: оператор и монтажер Равиль Мукменов, редактор Светлана Белова и корреспондент Елена Фенина.

В июне 2024 года проект занял первое место в конкурсе «Православие и СМИ», а в ноябре того же года – первое место в региональном творческом конкурсе «Верное слово», которое проводит Московская митрополия Русской Православной Церкви.

Благодарность за работу над проектом «Татар-информ» также получил от митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Сегодня на телеканале «Союз» вышла программа «Есть что сказать», в которой отец Александр рассказал о проекте, как об одном из способов проведения миссионерской работы.

«Мы стараемся использовать все современные способы, чтобы заниматься миссионерством. Проект “Кофе с батюшкой” – это прекрасный опыт взаимодействия со светским СМИ. “Татар-информ” взял этот проект в работу. Журналисты сами его снимают, монтируют, публикуют», – поделился он в эфире телеканала.